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13 yaşındaki çocuğun acı sonu! Ekipler kaçan arkadaşını arıyor - Son Dakika

13 yaşındaki çocuğun acı sonu! Ekipler kaçan arkadaşını arıyor

Son Güncelleme: 07.11.2023 14:30

İzmir'in Buca ilçesinde, arkadaşıyla birlikte silahla oynadığı ileri sürülen 13 yaşındaki Eyman Yada, göğsüne isabet eden mermi sonucu hastanede hayatını kaybetti. Ekipler, hayatını kaybeden Eyman'ın olay yerinden kaçan arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde, silahla oynadıkları ileri sürülen çocuklardan Bucaspor 1928 U 14 takımı sporcularından Eyman Yada (13) göğsüne isabet eden mermi sonucu hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesinde meydana geldi. Bucaspor 1928 U14 takımı oyuncularından Eymen Yada (13) ile arkadaşı Y.C.K. (12) kime ait olduğu henüz belirlenemeyen tabancayla oynarken silah ateş aldı. Göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralanan Eymen Yada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Henüz 13 yaşındaydı! Oynadığı silah 13 yaşındaki çocuğun sonu oldu

KULÜPTEN TAZİYE MESAJI

Bucaspor 1928 kulübü tarafından sosyal medyada yayımlanan taziye mesajında, "U14 takımı oyuncularımızdan Eymen Yada'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Eymen'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevdiklerine ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Henüz 13 yaşındaydı! Oynadığı silah 13 yaşındaki çocuğun sonu oldu

EKİPLER KAÇAN ÇOCUĞUN PEŞİNDE

Öte yandan, olay yerinden kaçan Y.C.K.'yi yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

Bucaspor, İzmir, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 13 yaşındaki çocuğun acı sonu! Ekipler kaçan arkadaşını arıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 yaşındaki çocuğun acı sonu! Ekipler kaçan arkadaşını arıyor - Son Dakika
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