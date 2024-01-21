İzmir\'de Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'nda yapılan şampiyonada sporcular; küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde madalya için mücadele etti.
Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadınlar:
11-12 yaş:
1 - Emine Güneş Can
2 - Asya Sıla Karakurt
3 - Fatma Rana Gökçe
13-14 yaş:
1 - Muradiye Bektaş
2 - Işıl Işıklı
3 - Göksu Tuana Kır
15-16 yaş:
1 - Tuba Bade Şahin
2 - Ada Kanat
3 - İzem Su Sezer
17+ Yaş Kadınlar:
1 - Livanur Yalçın
2 - Sena Elçin Karakaş
3 - Eylül Ünlü
Erkekler:
11-12 yaş:
1 - Kerem İbrahim Çetin
2 - Muhammet Emin Candan
3 - Kemal Adil Aydıngül
13-14 yaş:
1 - Sinan Cankurt
2 - Samet Kaya
3 - Burak Demirci
15-16 yaş:
1 - Batuhan Meriç Mamur
2 - Emir Öztürk
3 - Furkan Erkıç
17+ yaş:
1 - Gürkan Mutlu
2 - Hüseyin Engin Yontucu
3 - Berkay Şahin
Kadınlar senkron:
13-14 yaş:
1 - İlayda Yıldırım-Kübra Eğilmez
2 - Elvin Ovacıllı- Janset Neva Boy
3 - Ecrin Mevlüdiye Aydın-Emine Güneş Can
15-16 yaş:
1 - İlkim Naz Ekinci-Muradiye Bektaş
2 - Berra Döğer-Tuba Bade Şahin
17+ yaş:
1 - Eylül Ünlü - Gülsüm Nur Güzel
2 - Ecem Nisa Esen-Havva Esin Ergün
3 - Livanur Yalçın-Sena Elçin Karakaş
Erkekler senkron:
13-14 yaş:
1 - Eymen Ensar Kibar- Mehmet Kaan Battal
2 - Eymen Çağdaş Akarca-İbrahim Aysu
3 - Ali Eymen Demirci-Burak Demirci
15-16 yaş:
1 - Abdullah Mehmet Tükel-Furkan Erkıç
2 - Bayram Ali Ocakoğlu- Ege Özel
3 - Akil İşman-Samet Kaya
17+ yaş:
1 - Görkem Kartal - Güven Şaşmaz
2 - Hüseyin Engin Yontucu
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