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İzmir'de Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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İzmir'de Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada sporcular, küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde madalya için mücadele etti. Dereceye giren sporcuların isimleri açıklandı.

İzmir\'de Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
21.01.2024 - 23:11,
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İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'nda yapılan şampiyonada sporcular; küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde madalya için mücadele etti.

Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar:

11-12 yaş:

1 - Emine Güneş Can

2 - Asya Sıla Karakurt

3 - Fatma Rana Gökçe

13-14 yaş:

1 - Muradiye Bektaş

2 - Işıl Işıklı

3 - Göksu Tuana Kır

15-16 yaş:

1 - Tuba Bade Şahin

2 - Ada Kanat

3 - İzem Su Sezer

17+ Yaş Kadınlar:

1 - Livanur Yalçın

2 - Sena Elçin Karakaş

3 - Eylül Ünlü

Erkekler:

11-12 yaş:

1 - Kerem İbrahim Çetin

2 - Muhammet Emin Candan

3 - Kemal Adil Aydıngül

13-14 yaş:

1 - Sinan Cankurt

2 - Samet Kaya

3 - Burak Demirci

15-16 yaş:

1 - Batuhan Meriç Mamur

2 - Emir Öztürk

3 - Furkan Erkıç

17+ yaş:

1 - Gürkan Mutlu

2 - Hüseyin Engin Yontucu

3 - Berkay Şahin

Kadınlar senkron:

13-14 yaş:

1 - İlayda Yıldırım-Kübra Eğilmez

2 - Elvin Ovacıllı- Janset Neva Boy

3 - Ecrin Mevlüdiye Aydın-Emine Güneş Can

15-16 yaş:

1 - İlkim Naz Ekinci-Muradiye Bektaş

2 - Berra Döğer-Tuba Bade Şahin

17+ yaş:

1 - Eylül Ünlü - Gülsüm Nur Güzel

2 - Ecem Nisa Esen-Havva Esin Ergün

3 - Livanur Yalçın-Sena Elçin Karakaş

Erkekler senkron:

13-14 yaş:

1 - Eymen Ensar Kibar- Mehmet Kaan Battal

2 - Eymen Çağdaş Akarca-İbrahim Aysu

3 - Ali Eymen Demirci-Burak Demirci

15-16 yaş:

1 - Abdullah Mehmet Tükel-Furkan Erkıç

2 - Bayram Ali Ocakoğlu- Ege Özel

3 - Akil İşman-Samet Kaya

17+ yaş:

1 - Görkem Kartal - Güven Şaşmaz

2 - Hüseyin Engin Yontucu

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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