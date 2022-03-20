İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu - Son Dakika
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İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu

20.03.2022 11:36
İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu

İzmir'deki otizmli sporcular, Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle buz pistinde bir araya geldi.

İzmir'deki otizmli sporcular, Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle buz pistinde bir araya geldi.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Konak Moris Bencuya Özel Eğitim, Değirmenci Özel Eğitim, Bornova İsmet Sezgin Ortaokulu, Bornova Gençlik Merkezi ile Vizyon Otizm Kulübünden sporcular katıldı.

Yaklaşık 60 kişinin yer aldığı organizasyonda otizmli sporcular, buz pistinde becerilerini sergiledi.

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Necip Fazıl Kısakürek, Down Sendromu, Otizm, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İzmir'deki otizmli sporcular, buz pistinde buluştu - Son Dakika


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