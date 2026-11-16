İzmir derbisinde Bucaspor'u 2-1 yenen Karşıyaka ilk kez play-off hattına yerleşti - Son Dakika
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İzmir derbisinde Bucaspor'u 2-1 yenen Karşıyaka ilk kez play-off hattına yerleşti

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İzmir derbisinde Bucaspor\'u 2-1 yenen Karşıyaka ilk kez play-off hattına yerleşti
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İzmir derbisinde Bucaspor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka, galibiyet serisini 5 maça taşıdı. 12'nci haftada 24 puana çıkan yeşil-kırmızılı ekip, ilk kez play-off hattına yerleşerek zirveyle arasındaki farkı 2'ye düşürdü.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu düşme hattındaki Bucaspor'u ilk yarıda Erhan ve ikinci devrede Ömer Faruk'un attığı gollerle 2-1 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkaran Karşıyaka, 12'nci hafta sonunda adını ilk kez play-off hattına yazdırmanın sevincini yaşadı. Teknik Direktör Zafer Uysal önderliğinde yakaladığı çıkışla son 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan yeşil-kırmızılı takım, 24 puana ulaşarak 5'inci sıraya yerleşti.

Zirve yarışındaki rakipleri Eskişehirspor ve Balıkesirspor'un 1'er puanla kapattığı haftayı kayıpsız atlatan Kaf-Kaf, zirveyle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. İlk 4 haftada 2 puan toplayıp taraftarını üzen Karşıyaka, son 8 haftadaki performansıyla rakiplerine gözdağı verdi. Bu hafta Alanya 1221'i konuk edecek Karşıyaka'da Buca derbisinde sakatlanan Tuğay'ın durumu hafta içinde netleşecek. Alpay'ın cezası sona ererken, hafif sakatlığı bulunan Veysel'in durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

ZAFER UYSAL: "RİSK ALIP KAZANDIK"

Bucaspor derbisinde rakibin penaltı kazanmasının ardından kırmızı kart gören Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, müsabakanın bekledikleri gibi zor geçtiğini ifade ederek, "Buca'nın lig sıralamasındaki konumu bizim için belirleyici değildi. İyi bir takım olduklarını ve sahada iyi mücadele edeceklerini biliyorduk. Sonuçta bu bir İzmir derbisiydi ve rakibimizin farklı bir motivasyonla sahaya çıkacağının farkındaydık. Oyunun genelinde hakimiyet bizdeydi. Rakibin penaltıdan beraberliği sağlamasının ardından risk aldık ve oyuncularımızın gösterdiği reaksiyon sayesinde maçı kazanmayı başardık. Bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerKarşıyakaBucasporFutbolİzmirSporSon Dakika

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