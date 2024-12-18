İzmir Derbisinde Göztepe ve Bucaspor 1928 Kupa İçin Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzmir Derbisinde Göztepe ve Bucaspor 1928 Kupa İçin Karşılaşıyor

İzmir Derbisinde Göztepe ve Bucaspor 1928 Kupa İçin Karşılaşıyor

Türkiye Kupası 5. Tur'da Göztepe ile Bucaspor 1928, yarın saat 20.00'de Yeni Buca Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde her iki takımda da sakat futbolcular bulunuyor. Bilet fiyatları ise VIP bölüm için 300, kapalı tribün için 250, diğer tribünler için 200 TL olarak belirlendi.

18.12.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında iki İzmir ekibi Göztepe ve Bucaspor 1928 yarın derbi maçında karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ev sahibi Bucaspor 1928'de takımdan ayrılan tecrübeli golcü Sefa Yılmaz forma giymeyecek. Süper Lig temsilcisi Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Ahmed Ildız, stoper Taha Altıkardeş, golcüler Juan Silva, Datro Fofana ile Kubilay Kanatsızkuş sahadaki yerlerini alamayacak. Tedavisi devam eden orta saha oyuncusu Davit Tijanic'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 300, kapalı tribün 250, maraton ve batı kale arkası 200, misafir tribünü de 250 TL olarak satışa çıktı. İl Güvenlik Kurulu kararı gereği Göztepeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyebilecek. İki takım son olarak 2022-2023 sezonunda da kupada karşı karşıya gelmişti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Göztepe, Bucaspor 1928'i elemeyi başardı. O maçta Göztepe kadrosunda yer alan Bucasporlu Yasin Öztekin, eski takımına karşı mücadele edecek. Tek eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım tur atlayacak. Maçın normal süresi berabere bitmesi halinde 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilecek, yine eşitlik bozulmazsa kazanan seri penaltılar sonucunda belirlenecek.

STOILOV'DAN TARAFTARA MESAJ VAR

Süper Lig'de son olarak Mersin'de Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'de Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, maç öncesi taraftara mesaj gönderdi. Hem Bucaspor 1928 hem de pazar günü ligde oynanacak Çaykur Rizespor maçlarının çok önemli olduğunu belirten Stoilov, "Bu hafta bizi bekleyen iki önemli maç var. İlki kupa mücadelesi, diğeri ise kendi evimizde, stadımızda oynayacağımız çok kritik bir lig maçı. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğimizin farkındayım. Ancak biliyorum ki bir arada olduğumuzda ve stadımızdaki o eşsiz desteğinizi arkamızda hissettiğimizde, bu haftayı başarıyla tamamlayabiliriz. Emin olun, oyuncularımız ve takım, özellikle kendi sahamızdaki bu önemli maçta galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacak. Bu mücadelede sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hep birlikte başaracağız" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Bucaspor, Türkiye, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Derbisinde Göztepe ve Bucaspor 1928 Kupa İçin Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:50:51. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Derbisinde Göztepe ve Bucaspor 1928 Kupa İçin Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.