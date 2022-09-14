BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi Sırbistan 'da çıktığı hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 1 beraberlik aldıktan sonra evindeki sınavlarda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 91-90 yenilip, Manisa Büyükşehir Belediyespor 'u 89-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka , İstanbul 'da Beşiktaş Emlakjet engelini de aştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir haber... Pınar Karşıyaka'dan iyi prova - Son Dakika

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