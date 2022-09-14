İzmir haber... Pınar Karşıyaka'dan iyi prova - Son Dakika
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İzmir haber... Pınar Karşıyaka'dan iyi prova

14.09.2022 10:35
İzmir haber... Pınar Karşıyaka'dan iyi prova

Gelen İzmir haberine göre BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi Sırbistan'da çıktığı hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 1 beraberlik aldıktan sonra evindeki sınavlarda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 91-90 yenilip, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka, İstanbul'da Beşiktaş...

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi Sırbistan'da çıktığı hazırlık maçlarında 1 galibiyet, 1 beraberlik aldıktan sonra evindeki sınavlarda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 91-90 yenilip, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka, İstanbul'da Beşiktaş Emlakjet engelini de aştı.

Yeşil-kırmızılı ekip, Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde ilk periyodunu 25-24, ilk yarısını 51-44, üçüncü periyodunu da 70-68 geride tamamladığı maçta rakibini son 10 dakikadaki etkili oyunuyla 92-86 yendi. Hazırlık dönemini ülkesinin milli takımındaki Dominikli pivot Angel Delgado'dan yoksun geçiren Karşıyaka'da yeni transferlerden Mccollum 25 sayı, 7 asist, Kenan Sipahi 17 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Vittoro Brown 16 sayı, 4 ribaund, 1 asist, Dusan Cantekin 16 sayı, 3 ribaund, Jaylon Brown da 10 sayı, 4 ribaund, 4 asistle oynadı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir haber... Pınar Karşıyaka'dan iyi prova - Son Dakika

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