İzmir haberleri! Bayındır'da rahvan atlar yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberleri! Bayındır'da rahvan atlar yarıştı

17.10.2022 08:58
İzmir haberleri! Bayındır'da rahvan atlar yarıştı

Gelen İzmir haberlerine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Bayındır Belediyesi ile Bayındır Ziraatçılar Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübünün Turan Mahallesi Çayır mevkisinde düzenlediği yarışlarda 200 binici, birinci olmak için mücadele verdi.

Yarışma öncesi şehitler ve Bartın'daki maden kazasında yaşamlarını kaybeden madenciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bartın'da yaşanan maden kazası nedeniyle 4. Geleneksel Rahvan At Yarışlarını bu yıl buruk bir şekilde düzenlediklerini, programın eğlence bölümünü bu yıl iptal ettiklerini söyledi.

Yarışmacılardan Adnan Artuk ise havanın güzel olması ve yarışlara geniş bir katılımın olması nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

Artuk, "Bugün Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden katılım var. Yarışmaları buruk bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü Bartın'da yaşanan maden kazası nedeniyle acımız çok büyük. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Rahvan yarışlarına Kaymakam Emin Kaymak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Pompalı tüfekle bakkalı öldüren şüpheli tutuklandı Son Dakika | Pompalı tüfekle bakkalı öldüren şüpheli tutuklandı Bartın haber: CHP Heyeti Amasra'da. Bartın haber: CHP Heyeti Amasra'da. Son dakika haber... Bartın'da maden kazasında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Son dakika haber... Bartın'da maden kazasında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kaynak: AA

Bartın, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri! Bayındır'da rahvan atlar yarıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:16:13. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir haberleri! Bayındır'da rahvan atlar yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement