İzmir haberleri! Bayındır'da rahvan atlar yarıştı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Bayındır Belediyesi ile Bayındır Ziraatçılar Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübünün Turan Mahallesi Çayır mevkisinde düzenlediği yarışlarda 200 binici, birinci olmak için mücadele verdi.

Yarışma öncesi şehitler ve Bartın'daki maden kazasında yaşamlarını kaybeden madenciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada Bartın'da yaşanan maden kazası nedeniyle 4. Geleneksel Rahvan At Yarışlarını bu yıl buruk bir şekilde düzenlediklerini, programın eğlence bölümünü bu yıl iptal ettiklerini söyledi.

Yarışmacılardan Adnan Artuk ise havanın güzel olması ve yarışlara geniş bir katılımın olması nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

Artuk, "Bugün Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden katılım var. Yarışmaları buruk bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü Bartın'da yaşanan maden kazası nedeniyle acımız çok büyük. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Rahvan yarışlarına Kaymakam Emin Kaymak ve çok sayıda vatandaş katıldı.