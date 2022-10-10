Liderliğe kadar yükseldiği grupta bu sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşıp, 8 maçta 14 puanla Play-Off hattından da çıkan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın yeniden toparlanacaklarını söyledi.Töraydın, "3 maçımızı kazanamadık ama umudumuzu da kaybetmeyeceğiz. Bu hafta evmizde Arnavutköy maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir haberleri | Menemen FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika

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