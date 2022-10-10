İzmir haberleri | Menemen FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberleri | Menemen FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

10.10.2022 11:22
İzmir haberleri | Menemen FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Edinilen İzmir gelişmesine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kalan Menemen Futbol Kulübü galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kalan Menemen Futbol Kulübü galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son olarak evinde İnegölspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler, Anagold 24Erzincanspor'a deplasmanda 2-1 kaybederken, üst üste Bitexen Düzcespor ve Isparta 32 Spor'la berabere kaldı.

Liderliğe kadar yükseldiği grupta bu sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşıp, 8 maçta 14 puanla Play-Off hattından da çıkan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Özden Töraydın yeniden toparlanacaklarını söyledi.Töraydın, "3 maçımızı kazanamadık ama umudumuzu da kaybetmeyeceğiz. Bu hafta evmizde Arnavutköy maçını kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.


YORUMLAR
500
Somaspor zirveye yürüyor Somaspor zirveye yürüyor İzmir spor haberi | Menemen Futbol Kulübü: 0-0 İzmir spor haberi | Menemen Futbol Kulübü: 0-0
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Isparta, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri | Menemen FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 18:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir haberleri | Menemen FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement