İzmir, Hırvatistan'ı Yendi

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Hırvatistan ekibi Jadran Split'i 12-9 mağlup etti.
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı A Grubu müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda Jadran Split ile karşılaştı.
Karşılaşmada ilk devreyi 5-3 önde bitiren İzmir ekibi, karşılaşmadan 12-9 üstün ayrıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda yarın Büyük Britanya'dan Otter Swimming Club ile karşılaşacak.
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