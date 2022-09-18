470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda İsveçli sporcular birinciliğe ulaştı - Son Dakika
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470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda İsveçli sporcular birinciliğe ulaştı

18.09.2022 19:40
470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda İsveçli sporcular birinciliğe ulaştı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, bugünkü yarışlarla tamamlandı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 470 Avrupa Yelken Şampiyonası, bugünkü yarışlarla tamamlandı.

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katıldı.

Bugünkü final mücadelesinin ardından İsveç'ten Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson ikilisi, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

İspanyol Jordi Xammar Hernandez-Nora Brugman Cabot'un ikinci olduğu organizasyonda İtalyan sporcular Giacomo Ferrari-Bianca Caruso üçüncülüğü elde etti.

Türkiye'yi temsil eden Deniz Çınar-Simay Aslan yirminci, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, dört gündür start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

İsveç, İzmir, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda İsveçli sporcular birinciliğe ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda İsveçli sporcular birinciliğe ulaştı - Son Dakika
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