Türkiye 'yi temsil eden Deniz Çınar-Simay Aslan yirminci, Deniz Saltık-Mete Saltık otuz yedinci, dört gündür start alamayan Efe Tulçalı-Defne Danişmend son sırada yer aldı.

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğindeki organizasyona 40'ı Avrupa'dan olmak üzere 52 tekne katıldı.

Kaynak: AA

İsveç, İzmir, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 470 Avrupa Yelken Şampiyonası'nda İsveçli sporcular birinciliğe ulaştı - Son Dakika

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