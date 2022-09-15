Kadınlarda Türkiye adına mücadele eden Ecem Aksoy-Doğa Öcal ve Su Şimdim-Ceylin Sayar iki maçını da 2-0 kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 19 Yaş Altı Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası grup maçlarıyla devam ediyor - Son Dakika

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