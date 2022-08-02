U18 Avrupa Şampiyonası'nda rakip Britanya - Son Dakika
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U18 Avrupa Şampiyonası'nda rakip Britanya

02.08.2022 11:18
U18 Avrupa Şampiyonası'nda rakip Britanya

İzmir'in ev sahipliği yaptığı FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak.

İzmir'in ev sahipliği yaptığı FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Türkiye, Britanya'yı geçerse çeyrek finalde Litvanya- Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Britanya, organizasyonda A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü bitirdi.

U18 Avrupa Şampiyonası'nda yarın son 16 turunda Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 13.45'te Sırbistan- Karadağ, 16.00'da İsrail- Polonya, 18.15'te Litvanya-Çekya, Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde saat 13.45'te Fransa- Almanya, 16.00'da Slovenya- Hırvatistan, 18.15'te İtalya- Yunanistan, 20.30'da İspanya-Kuzey Makedonya maçları oynanacak. Kazanan takımlar isimlerini çeyrek finale yazdıracak.


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Kaynak: DHA

Britanya, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U18 Avrupa Şampiyonası'nda rakip Britanya - Son Dakika

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