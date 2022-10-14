İzmir spor: Menemen FK evinde çıkış arıyor - Son Dakika
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İzmir spor: Menemen FK evinde çıkış arıyor

14.10.2022 10:45
İzmir spor: Menemen FK evinde çıkış arıyor

İzmir haberi: TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Menemen Futbol Kulübü, yarın sahasında Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'la golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Menemen Futbol Kulübü, yarın sahasında Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Burak Olcar görev yapacak.

Sıralamada 14 puanla 8'inci basamakta yer alan Menemen FK'nın Teknik Direktörü Özden Töraydın, taraftarı desteği ile kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Isparta, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor: Menemen FK evinde çıkış arıyor - Son Dakika

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