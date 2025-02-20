İzmir Temsilcileri Voleybol 2. Ligi Final Etabı'nda Karşılaşıyor

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KADINLAR Voleybol 2'nci Ligi Final Etabı'na yükselen İzmir temsilcileri Altınordu ile İzmirspor, B Grubu'ndaki ilk maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak müsabaka TVF Voleybol TV'den yayınlanacak. Grupta cumartesi günü Uğur Spor-Altınordu, İzmirspor- Afyon Belediyesi Yüntaş, pazar günü ise İzmirspor-Uğurspor, Afyon Bld Yüntaş maçları oynanacak. İlk 2'ye giren 2 takım Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ne yükselecek. A Grubu'nda ise Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk maçında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Manisa ekibi cumartesi günü Manavgat Bld, pazar günü Eczacıbaşı ile kozlarını paylaşacak.