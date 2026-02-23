İzmirli Cimnastikçilerden Dünya Kupası'nda Başarı - Son Dakika
İzmirli Cimnastikçilerden Dünya Kupası'nda Başarı

23.02.2026 12:33
Sıla Karakuş gümüş, Hüseyin Engin Yontucu bronz madalya kazandı. Türkiye'de trampolin tarih yazıldı.

ARTİSTİK cimnastikte ilkleri başaran Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder gibi milli sporcularımızın yetiştiği İzmir, trambolin cimnastikte de uluslararası başarılarla gurur duydu. İzmirli milli sporcu Sıla Karakuş, Bakü Dünya Kupası senkron kategorisinde takım arkadaşı Havva Esin Ergün ile birlikte 44 bin 470 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Sıla, cimnastik kariyerini Göztepe'de sürdürüyor.

İzmirli milli sporcu Hüseyin Engin Yontucu da Trampolin Cimnastik Bakü Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branşta tarihindeki ilk Dünya Kupası madalyasını getirdi. Elde ettiği 59 bin 260 puanla bronz madalya kazanan milli sporcu, trampolin cimnastik branşında bu kategoride tarihte ilki başardı. Türkiye, organizasyonu İzmirli sporcuların başarılarıyla 2 madalyayla tamamladı.

Kaynak: DHA

