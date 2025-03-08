Jakirovic: Takımımın Performansından Mutluyum

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, takımının performansından mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Öncelikli olarak takımın performansından memnun olduğunu söyleyebilirim. Onları kutluyorum. Bugün çok iyi mücadele ettik. Taktiksel olarak plana sadık kaldık. Pres anlamında ilk yarıda tam istediğimiz gibi değildik. Bu konuda çok iyi değildik. İlk yarının sonlarına doğru golü bulup içeri girdik. Soyunma odasında da presle alakalı olarak, savunma duruşunda bazı değişikliklere gittik. İkinci yarı Başakşehir'in daha fazla risk alacağını biliyorduk. Öyle de oldu. Rakip üzerimize saha fazla geldi ve arkada daha fazla alanlar bıraktılar. Biz de bu alanları değerlendirerek 2 gol attık. Daha da fazlasını atabilirdik. Maçın sonlarına doğru yediğimiz golden dolayı da aslında bakarsınız mutlu değilim. Çünkü her golün averaj anlamında önemi var ama günün sonunda 3 puanı alıyoruz. Bu en önemlisi" diye konuştu. - KAYSERİ