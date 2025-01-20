Jakobs: 'Kazanırsak büyük bir adım olacak' - Son Dakika
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Jakobs: 'Kazanırsak büyük bir adım olacak'

Jakobs: \'Kazanırsak büyük bir adım olacak\'

Galatasaray'ın Ismail Jakobs, UEFA Ligi'nde kazanmalarının önemine vurgu yaptı.

20.01.2025 14:53
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Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'nde her maçın önemli olduğunu vurgulayarak, "Kazanırsak büyük bir adım olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, yarın sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Maç öncesinde Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi'nde her maçın önemli olduğunu söyleyen Jakobs, "Kazanırsak büyük bir adım olacak. Ana hedefimiz lig, diğeri de bu. Avrupa Ligi'nde bir şeyler kazanabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Tamamen iyileştiğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Fizik olarak iyi hissediyorum. Çok maç oynamak için vücudumu hazır hissediyorum. Elimden geleni de vermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Takım arkadaşları ve Teknik Direktör Okan Buruk sayesinde adaptasyon sürecinin kolaylaştığını ifade eden Ismail Jakobs, "Onlar sayesinde soyunma odasında ve sahada çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Maç oynadıkça ve kazandıkça daha da birbirimize sarılıyoruz, birlik olmaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Dinamo Kiev, Galatasaray, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jakobs: 'Kazanırsak büyük bir adım olacak' - Son Dakika

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