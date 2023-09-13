Japonya, Türkiye karşısında kaçan farka yanıyor: Mütevazi olamayacağım - Son Dakika

Japonya, Türkiye karşısında kaçan farka yanıyor: Mütevazi olamayacağım

Son Güncelleme: 13.09.2023 08:10

Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya, A Milli Takımı 4-2 mağlup etti. Japon hoca Hajime Moriyasu, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye daha fazla gol atabileceklerini ancak fırsatı değerlendiremediklerini söyledi.

Belçika'da oynanan hazırlık maçında Japonya, A Milli Takımı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Japon hoca Hajime Moriyasu, Türkiye'ye daha fazla gol atabileceklerini söyledi.

"GURURLU VE MEMNUNUM"

Moriyasu yaptığı açıklamada, "Bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi, sonuçtan çok memnunum. Almanya maçına göre 10 farklı oyuncuyla oynamak kolay değildi ancak sonuçtan gururlu ve memnunum. Bizi burada yalnız bırakmadılar. Hücumda elimize çok fazla fırsat geçti. Belki 4 değil de daha fazla gol atabilirdik. Türkiye'nin bazı defansif hatalarından daha iyi yararlanabilirdik. Yararlansaydık maçın skoru daha farklı olabilirdi. Oyunun son bölümünde geçiş anlamında daha iyi olabilirdik. Türkiye'nin yüklenmesiyle geri çekilmiş olduk, oyunu daha bitirici oynasaydık skor daha farklı olabilirdi." dedi.

"OFANSİF OLARAK ÇOK ÇALIŞTIK"

Almanya'nın ardından Türkiye karşısında da 4 gollü galibiyet almaları ile ilgili konuşan Moriyasu, "Birbirinden güzel iki maç oynadık. Oyuncular, teknik ve taktik öğrettiğim her şeyi sahaya koydu. Yeni oyuncular oynamasına rağmen Almanya maçında verdiğim benzer taktikleri bu maçta da kullanabildiler. İyi antrenmanlar yaptık ve karşılığını aldık. Defans ve ofans geçişlerinde oyuncular tam olarak istediğimi verdi. Dünya Kupası'ndan bu yana aramıza yeni oyuncular katıldı. Yeni oyuncular çok iyi adapte oldu. Oyunculara hata yapma özgürlüğü sağladık, böylelikle kendilerini daha iyi hissettiler. Ofansif olarak çok çalıştığımızı söyleyebilirim, bu konuda mütevazı olamayacağım." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Japonya, Türkiye karşısında kaçan farka yanıyor: Mütevazi olamayacağım - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Efsane Filminin Çorum Setinde Yangın Çıktı, Bir Öküz Telef Oldu
09:30 Stefan Kuntz, Milli Takım futbolcularını eleştirirken masaya vurdu
08:55 Konferans Ligi'nin en pahalı 3. takımı Fenerbahçe
08:48 2023 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu! 2 ödül alan Taylor Swift, büyük bir başarı elde etti
08:42 Estonya Başbakanı Kallas, "İstanbul" yerine ''Kostantinopolis'' yazdı! Tepki yağıyor
08:10 Japonya, Türkiye karşısında kaçan farka yanıyor: Mütevazi olamayacağım
08:01 Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı Turabi, rakiplerine meydan okudu
07:47 Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
07:41 Hafif ticari araç palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi öldü
07:27 Meteoroloji'den 10 kent için kuvvetli sağanak uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 09:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya, Türkiye karşısında kaçan farka yanıyor: Mütevazi olamayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement