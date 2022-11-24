Dünya Kupası'ndaki tarihi maçtan sonra Japon futbolculardan alkış alan hareket - Son Dakika
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Dünya Kupası'ndaki tarihi maçtan sonra Japon futbolculardan alkış alan hareket

24.11.2022 09:57

Japonya'nın 2022 Dünya Kupası'nda geriden gelerek Almanya'yı 2-1 devirdiği mücadele sonrası çekilen bir kare gündem oldu. Japonya'nın kullandığı soyunma odasının coşkulu kutlamalardan sonra Japonlar tarafından temizlenmiş son görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelemeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i devirmesinin ardından Japonya da geriye düştüğü maçta Almanya'yı yenmesini bildi. Bu karşılaşmanın ardından ise sosyal medyada paylaşılan bir görsel büyük beğeni topladı.

JAPONYA GERİDEN GELDİ

Japonya, geriye düştüğü maçta Almanya'yı devirdi. Almanya'ya karşı ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan Japonlar, 75'te Doan ve 83'te Asano'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

SOYUNMA ODASINI TEMİZLEDİLER

Karşılaşmanın ardından Japonya Milli Takımı'nın soyunma odasının görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oldukça coşkulu kutlamaların ardından Japonların soyunma odasını temiz ve toplu bırakması takdir topladı.

Paylaşmayan kalmadı! Dünya Kupası'ndaki tarihi maçtan sonra herkes bu kareyi konuşuyor
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