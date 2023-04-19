Jesus'tan kritik Arda Güler kararı! Fenerbahçe taraftarının Alex hasreti Başakşehir maçıyla sona eriyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi Arda Güler'i yeni bir rolde deniyor. Portekizli hoca, Alex de Souza'yı Fenerbahçe efsanesi yapan ikinci forvet pozisyonunda Arda Güler'i oynatacak.

ARDA ASIL GÖREV YERİNE GERİ DÖNÜYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Arda Güler, Başakşehir karşılaşmasında sağ kanatta değil, Valencia'nın arkasında ikinci forvet rolünde oynayacak. Asıl pozisyonuna geri dönecek olan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe taraftarının Alex de Souza'dan sonra bu pozisyonda en çok görmek istediği isimdi.

ARDA'NIN KARNESİ

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.