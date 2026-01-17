Jhon Duran hakkında bomba iddia

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran için İtalya'dan transfer iddiası geldi. Napoli'nin 2003 doğumlu golcüyü listesine eklediği ve oyuncuyu uzun süredir takip ettiği öne sürüldü.

NAPOLI, JHON DURAN'I LİSTEYE ALDI İDDİASI

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın adı bu kez İtalya ile anılmaya başladı. İddiaya göre Napoli, genç golcüyü transfer hedefleri arasına dahil etti ve süreç yakından izleniyor.

"UZUN SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR"

Haberde Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın, 2003 doğumlu Kolombiyalı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi. Napoli'nin Duran transferi için şartları zorlamaya hazır olduğu da öne sürülen detaylar arasında yer aldı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta görev aldı. Kolombiyalı golcü bu süreçte 5 gol atıp 2 asist yaptı.