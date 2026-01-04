Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim - Son Dakika
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim

04.01.2026 19:14
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen PSV Eindhovenlı futbolcu Joey Veerman, transferin neden gerçekleşmediğini ilk kez açıkladı. ESPN'e konuşan Veerman, Fenerbahçe'ye transferinin iptal olmasının belirli nedenlerinin olduğunu dile getirdi. Kendi kararı ile Fenerbahçe'ye transfer olmaktan vazgeçtiğini ifade eden Veerman, bu sürecin yaklaşık iki buçuk hafta sürdüğünü ve bu süre zarfında bazı olayların yaşandığını belirtti.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen ancak transferi gerçekleşmeyen Joey Veerman, PSV Eindhoven'da kalmasının gerekçelerini ilk kez açıkladı.

''KENDİME SAKLIYORUM''

ESPN'e konuşan Joey Veerman, iptal olan transferle ilgili, "Sadece mutluyum! Fenerbahçe'ye transferimin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda ben kendim bunu yapmamaya karar verdim. Bu biraz zaman aldı ve herkes olanları öğrendi. Diğer nedenleri kendime saklıyorum." dedi.

"FENERBAHÇE'YE TRANSFERİMDEN VAZGEÇTİM"

Sözlerine devam eden yıldız isim, Fenerbahçe'ye transferinden kendisinin vazgeçtiğini ifade ederek, "İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti ve bu süre içinde bazı şeyler oldu, bazı şeyler ise olmadı. Sonunda ben de Fenerbahçe'yetransferimden vazgeçmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

"BRENTFORD İŞİ TAMAMEN FARKLI"

Veerman son olarak, "Prensip olarak, sözleşmeyi imzaladığınızda anlaşma sağlanmış olur ve bu henüz gerçekleşmemişti. Brentford tabii ki farklı bir durumdu, çünkü PSV bu anlaşmayı onaylamadı. Şimdi ise ben kendim yapmamayı seçtim, yani bu iki farklı durum. Şu anda her iki taraf için de uygun olan belirli anlaşmalar yapıldı." sözlerini sarf etti.

