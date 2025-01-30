Johan Cruijff Arena: Futbolun Kalbi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax ile Galatasaray arasındaki müsabakaya ev sahipliği yapacak Johan Cruijff Arena, Hollanda futbolunun en önemli tesisi olarak dikkati çekiyor.

Ajax'ın maçlarına ev sahipliği yapan eski de Meer Stadı ihtiyaçları karşılamama başlayınca kırmızı-beyazlı kulüp için yeni stat arayışları başladı. Amsterdam Belediyesi tarafından inşaasına 1993'te başlanan stat, 1996'da tamamlandı. Kraliçe Beatrix tarafında açılışı yapılan statta ilk maç Ajax ile Milan arasında oynandı. Açılış müsabakasını İtalyan temsilcisi 3-0 kazandı.

Amsterdam Arena olarak 2018'e kadar adlandırılan stat, bu tarihten sonra Hollanda ile Ajax'ın unutulmaz futbolcusu, teknik direktör Johan Cruijff'un adı verildi.

Futbol maçları için 56 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veren stadyum, açılışından bu yana Hollanda futbolunun en çok bilinen tesisi oldu.

Milli maçlara ev sahipliği yapıyor

Johan Cruijff Arena'da Ajax'ın haricinde Hollanda Milli Takımı da maç yapıyor.

Dünya futbolunda önemli bir ekol oluşturan Hollanda, iç saha maçlarında rakiplerini Johan Cruijff Arena'da konuk ediyor.

Ünlü statta Türk Milli Takımı da 8 karşılaşmaya çıktı.

Yedisinde Hollanda'ya konuk olan ay-yıldızlılar, bir maçı da 2000 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2000) Portekiz'e karşı oynadı.

Türkiye, bu statta Hollanda ile oynadığı müsabakalarda 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. A Milli Takım, EURO 2000'deki Portekiz müsabakasında da mağlup oldu.

Türk takımları kulüpler düzeyinde bu stada 3 kez adım attı. Burada bir kez mücadele eden Fenerbahçe'nin beraberlikle ayrıldığı statta Beşiktaş çıktığı 2 maçta mağlup oldu. Söz konusu müsabakalarda Türk takımları gol atamadı.

Önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı

Stadyumda 30 yıllık süreçte büyük futbol organizasyonları düzenlendi.

Johan Cruijff Arena, ilk olarak 1998'de Real Madrid ile Juventus arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Müsabakayı İspanyol temsilcisi 1-0 kazandı.

Hollanda ve Belçika'nın düzenlediği EURO 2020'de 3 grup maçı, 1 çeyrek final maçı ve 1 yarı final maçı bu statta oynandı.

???????Chelse ile Benfica arasında bu statta yapılan 2013 Avrupa Ligi finalinden de 2-1'lik skorla İngiliz ekibi galip ayrıldı.

Ortaklaşa düzenlenen EURO 2020'de de bu statta 3 grup, 1 son 16 turu olmak üzere 4 maç oynandı.