Johan Cruijff Arena: Futbolun Kalbi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Johan Cruijff Arena: Futbolun Kalbi

Hollanda'nın önemli stadyumu Johan Cruijff Arena, Ajax ve milli takıma ev sahipliği yapıyor.

30.01.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax ile Galatasaray arasındaki müsabakaya ev sahipliği yapacak Johan Cruijff Arena, Hollanda futbolunun en önemli tesisi olarak dikkati çekiyor.

Ajax'ın maçlarına ev sahipliği yapan eski de Meer Stadı ihtiyaçları karşılamama başlayınca kırmızı-beyazlı kulüp için yeni stat arayışları başladı. Amsterdam Belediyesi tarafından inşaasına 1993'te başlanan stat, 1996'da tamamlandı. Kraliçe Beatrix tarafında açılışı yapılan statta ilk maç Ajax ile Milan arasında oynandı. Açılış müsabakasını İtalyan temsilcisi 3-0 kazandı.

Amsterdam Arena olarak 2018'e kadar adlandırılan stat, bu tarihten sonra Hollanda ile Ajax'ın unutulmaz futbolcusu, teknik direktör Johan Cruijff'un adı verildi.

Futbol maçları için 56 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veren stadyum, açılışından bu yana Hollanda futbolunun en çok bilinen tesisi oldu.

Milli maçlara ev sahipliği yapıyor

Johan Cruijff Arena'da Ajax'ın haricinde Hollanda Milli Takımı da maç yapıyor.

Dünya futbolunda önemli bir ekol oluşturan Hollanda, iç saha maçlarında rakiplerini Johan Cruijff Arena'da konuk ediyor.

Ünlü statta Türk Milli Takımı da 8 karşılaşmaya çıktı.

Yedisinde Hollanda'ya konuk olan ay-yıldızlılar, bir maçı da 2000 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2000) Portekiz'e karşı oynadı.

Türkiye, bu statta Hollanda ile oynadığı müsabakalarda 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. A Milli Takım, EURO 2000'deki Portekiz müsabakasında da mağlup oldu.

Türk takımları kulüpler düzeyinde bu stada 3 kez adım attı. Burada bir kez mücadele eden Fenerbahçe'nin beraberlikle ayrıldığı statta Beşiktaş çıktığı 2 maçta mağlup oldu. Söz konusu müsabakalarda Türk takımları gol atamadı.

Önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı

Stadyumda 30 yıllık süreçte büyük futbol organizasyonları düzenlendi.

Johan Cruijff Arena, ilk olarak 1998'de Real Madrid ile Juventus arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı. Müsabakayı İspanyol temsilcisi 1-0 kazandı.

Hollanda ve Belçika'nın düzenlediği EURO 2020'de 3 grup maçı, 1 çeyrek final maçı ve 1 yarı final maçı bu statta oynandı.

???????Chelse ile Benfica arasında bu statta yapılan 2013 Avrupa Ligi finalinden de 2-1'lik skorla İngiliz ekibi galip ayrıldı.

Ortaklaşa düzenlenen EURO 2020'de de bu statta 3 grup, 1 son 16 turu olmak üzere 4 maç oynandı.

Kaynak: AA

Johan Cruijff, Galatasaray, Milli Takım, Hollanda, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Johan Cruijff Arena: Futbolun Kalbi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:15 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak 1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:38:21. #1.13#
SON DAKİKA: Johan Cruijff Arena: Futbolun Kalbi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.