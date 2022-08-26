Muhsin Ertuğral: Şenol Güneş kalsaydı şu an Dünya Kupası'ndaydık

"Jorge Jesus çok zeki bir teknik adam"

" Galatasaray'ın kadrosuna kattığı oyuncular kaliteli fakat takımın oturması için 6-7 haftaya ihtiyaç var"

"Dele Alli çok önemli bir yıldız. Beşiktaş 'ın çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum"

İSTANBUL, - Yıllarca yurtdışında birçok ülkede çalışan, son olarak ise milli takıma danışmanlık yapan ünlü teknik direktör Muhsin Ertuğral, D-Smart'ta Haftanın Konuğu programına katıldı. Süper Lig takımlarını değerlendiren Ertuğral, milli takım ile ilgili de açıklamalar yaptı.

Ertuğral'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Teknik direktör transfer etmek ekol getirmek demek değildir. Kendi altyapımızda kendimize ait bir sistem olmadığı için futbolcu yetiştiremiyoruz. Ligimizde kendimizi iyi görüyoruz ancak Şampiyonlar Ligi'ne gidince gerçeklerle yüzleşiyorsunuz."

" Trabzonspor'un Kopenhag'a elenmesi bence mental anlamda hazır olmamasından kaynaklandı. Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ve Monaco'nun güçleri ortada ama Ferencvaros'a da dikkat etmek gerekir. Genel anlamda Trabzonspor'un çok problemi olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı durumunda."

"Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin grafiği yukarı doğru bir ivme kazanmıştı. Bu grafiği yakalamış takımı bozup yeni bir takım kurmak çok zor bir iş. Jorge Jesus çok zeki bir teknik adam. Kadrosunu iyi tanıdığını ve rotasyon yapmaktan çekinmediğini görüyoruz. Fenerbahçe'de kaleci Altay dışında kimsenin yeri garanti değil. Jesus bunu oyunculara benimsetmiş durumda ve bunu bilen tüm oyuncular canla başla mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

"Yorgun olmayan, daha hazır futbolcularla gerçekleşeceği için, tarihin en şiddetli Dünya Kupası olacağını düşünüyorum. Çok keyif alacağımız garanti. Avrupa takımlarından Hollanda favorim, Güney Amerika'dan ise Brezilya kupaya çok formda oyuncularla geliyor. Takım olmayı başarabilirlerse her zaman favori durumundalar."

"Milli takımda en kritik maç öncesinde teknik direktör değişikliği yapıldı. Norveç maçına Şenol Güneş ile çıkılsaydı şu an Türkiye Milli Takımı da Dünya Kupası için Katar'da olurdu. Bazı şeyleri dışarıda söyleyemiyorsunuz ancak milli takımımız kesinlikle Dünya Kupası'na gitmek zorundaydı."

"Okan Buruk ilk maça kadar oyun formatını oluşturamadı. Galatasaray'da çok talihsiz bir ortam oluştu. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı oyuncular kaliteli fakat takımın oturması için 6-7 haftaya ihtiyaç var."

"Muleka kesinlikle bir kanat oyuncusu değil. Dikine oynamayı seven bir oyuncu olduğu için kanatta oynadığı zaman çok pas hatası yapıyor. Dele Alli çok önemli bir yıldız. Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum."

"Günümüz futboluna ayak uydurabilmek adına, takımlarımızın haftada 3 maç oynamaya hazır olması gerekiyor. Rezerv Lig'den oyuncu yetiştiremezsiniz ve her oyuncuyu motive edemezsiniz. Rezerv Lig uygulamasının Dünya Kupası arasında yeniden gözden geçirileceğini düşünüyorum."