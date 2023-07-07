Galatasaray taraftarlarını kızdıracak hamle! Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, o futbolcuyu da peşinden getirmek istiyor

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da rüya gibi bir sezon geçiren Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un radarında. Al Hilal'in yeni teknik direktörü Portekizli hoca, yönetime sunduğu raporda Icardi'nin alınmasını istedi.

ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ VERDİLER

Winwinallsports'un haberine göre; Jorge Jesus'un talimatı üzerine girişimlere başlayan Al Hilal, Mauro Icardi'ye yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluk garantisi verdi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Arjantinli golcünün, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor. Bu neden Icardi'nin Suudi Arabistan'a transfer olması uzak bir ihtimal.