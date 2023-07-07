Galatasaray taraftarlarını kızdıracak hamle! Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, o futbolcuyu da peşinden getirmek istiyor - Son Dakika
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Galatasaray taraftarlarını kızdıracak hamle! Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, o futbolcuyu da peşinden getirmek istiyor

07.07.2023 09:10

Al Hilal'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın bonservisi almak için yoğun çaba harcadığı Mauro Icardi'nin transfer edilmesini talep etti. Arjantinli yıldızın temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede, Icardi'ye yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluk güvencesi verildiği ileri sürüldü.

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da rüya gibi bir sezon geçiren Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un radarında. Al Hilal'in yeni teknik direktörü Portekizli hoca, yönetime sunduğu raporda Icardi'nin alınmasını istedi.

ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ VERDİLER

Winwinallsports'un haberine göre; Jorge Jesus'un talimatı üzerine girişimlere başlayan Al Hilal, Mauro Icardi'ye yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluk garantisi verdi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Arjantinli golcünün, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor. Bu neden Icardi'nin Suudi Arabistan'a transfer olması uzak bir ihtimal.

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Son Dakika Spor Galatasaray taraftarlarını kızdıracak hamle! Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, o futbolcuyu da peşinden getirmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarlarını kızdıracak hamle! Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, o futbolcuyu da peşinden getirmek istiyor - Son Dakika
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