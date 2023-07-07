Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da rüya gibi bir sezon geçiren Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un radarında. Al Hilal'in yeni teknik direktörü Portekizli hoca, yönetime sunduğu raporda Icardi'nin alınmasını istedi.
Winwinallsports'un haberine göre; Jorge Jesus'un talimatı üzerine girişimlere başlayan Al Hilal, Mauro Icardi'ye yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluk garantisi verdi.
Galatasaray'ın da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Arjantinli golcünün, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor. Bu neden Icardi'nin Suudi Arabistan'a transfer olması uzak bir ihtimal.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarlarını kızdıracak hamle! Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jorge Jesus, o futbolcuyu da peşinden getirmek istiyor - Son Dakika