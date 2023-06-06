Jorge Jesus'nun Fenerbahçe'deki son maçı! Alacağı hiçbir sonuç kaderini değiştirmeyecek

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanacak maç sonrası camiaya veda edeceği iddia edildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor. Türkiye Kupası finalinde oynanacak Başakşehir maçı Portekizli hocanın son karşılaşması olacak. Kupanın kazanılması halinde bile Jesus ile yollar ayrılacak.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için adı geçen isimlerin bşında Adana DEmirspor'un hoca Vincenzo Montella geliyor. Sportif direktör hamlesi de yapması beklenen Koç'un İtalyan hocanın Adana Demirspor'da birlikte çalıştığı Gökhan Göktürk'e imza attırmak istediği belirtiliyor.
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