Jorge Jesus'nun Fenerbahçe'deki son maçı! Alacağı hiçbir sonuç kaderini değiştirmeyecek

süleyman hakan gökşen:

fenerbahçe diğer büyüklerden farklı bir camia, şöyle ki, fenerbahçe'nin hocası mutlaka dünyanın tanıdığı ve beğendiği, performansı başarılarla dolu bir hoca olmalıdır, yerliler ne yaparsa yapsın fazla barınamaz, Montella da aynı şekilde fenerbahçenin hocası olamaz ama iyi bir hocadır, kulüp olarak teknik adama verilecek maaş futbolculardan çok fazla olmalı ki, futbolcular saygı duysun.