Jorge Jesus'nun Fenerbahçe'deki son maçı! Alacağı hiçbir sonuç kaderini değiştirmeyecek - Son Dakika
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Jorge Jesus'nun Fenerbahçe'deki son maçı! Alacağı hiçbir sonuç kaderini değiştirmeyecek

06.06.2023 12:22

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanacak maç ile birlikte görevinden ayrılacağı iddia edildi. Ali Koç, kupanın kazanılması halinde bile Portekizli hocayla yola devam etmeyecek. Fenerbahçe'de en güçlü teknik direktör adayı olarak Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın adı öne çıkıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanacak maç sonrası camiaya veda edeceği iddia edildi.

JESUS SON MAÇINA ÇIKACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor. Türkiye Kupası finalinde oynanacak Başakşehir maçı Portekizli hocanın son karşılaşması olacak. Kupanın kazanılması halinde bile Jesus ile yollar ayrılacak.

MONTELLA VE GÖKHAN GÖKTÜRK HAMLESİ

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için adı geçen isimlerin bşında Adana DEmirspor'un hoca Vincenzo Montella geliyor. Sportif direktör hamlesi de yapması beklenen Koç'un İtalyan hocanın Adana Demirspor'da birlikte çalıştığı Gökhan Göktürk'e imza attırmak istediği belirtiliyor.

YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: fenerbahçe diğer büyüklerden farklı bir camia, şöyle ki, fenerbahçe'nin hocası mutlaka dünyanın tanıdığı ve beğendiği, performansı başarılarla dolu bir hoca olmalıdır, yerliler ne yaparsa yapsın fazla barınamaz, Montella da aynı şekilde fenerbahçenin hocası olamaz ama iyi bir hocadır, kulüp olarak teknik adama verilecek maaş futbolculardan çok fazla olmalı ki, futbolcular saygı duysun. Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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Jorge Jesus, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'nun Fenerbahçe'deki son maçı! Alacağı hiçbir sonuç kaderini değiştirmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'nun Fenerbahçe'deki son maçı! Alacağı hiçbir sonuç kaderini değiştirmeyecek - Son Dakika
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