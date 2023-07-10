Fenerbahçe ile geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan ancak Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Jorge Jesus, Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Portekizli hoca, burada takımın yıldız futbolcusu Moussa Marega'yı sezon öncesi kampından kovarak gündeme oturdu.
Al Hilal'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Jorge Jesus, Moussa Marega'yı Avusturya kampdan ayrılmasına ve Riyad'a dönmesine, aynı zamanda antrenman programına burada devam etmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.
Marega Al Hilal formasıyla toplam 75 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 25 kez gol atarken, 7 asist yapma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un Suudi Arabistan macerası olaylı başladı! Yıldız futbolcuyu kamptan kovdu - Son Dakika