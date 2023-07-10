Jorge Jesus'un Suudi Arabistan macerası olaylı başladı! Yıldız futbolcuyu kamptan kovdu - Son Dakika
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Jorge Jesus'un Suudi Arabistan macerası olaylı başladı! Yıldız futbolcuyu kamptan kovdu

10.07.2023 11:57

Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazanan ancak Süper Lig'de şampiyonluğu kaybeden Jorge Jesus, Al Hilal'e transfer oldu. Jesus, takımın yıldız futbolcusu Moussa Marega'yı sezon öncesi kampından kovarak gündeme oturdu. Marega, Al Hilal formasıyla 75 maça çıkarken 25 gol atıp 7 asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe ile geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanan ancak Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Jorge Jesus, Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Portekizli hoca, burada takımın yıldız futbolcusu Moussa Marega'yı sezon öncesi kampından kovarak gündeme oturdu.

ÇALIŞMALARINA RİYAD'DA DEVAM EDECEK

Al Hilal'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Jorge Jesus, Moussa Marega'yı Avusturya kampdan ayrılmasına ve Riyad'a dönmesine, aynı zamanda antrenman programına burada devam etmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİYLE 75 MAÇ OYNADI

Marega Al Hilal formasıyla toplam 75 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 25 kez gol atarken, 7 asist yapma başarısı gösterdi.

Ayaktakiler sol baş: Jorge Jesus-Ayaktakiler sağ baş: Marega
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Jorge Jesus, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'un Suudi Arabistan macerası olaylı başladı! Yıldız futbolcuyu kamptan kovdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un Suudi Arabistan macerası olaylı başladı! Yıldız futbolcuyu kamptan kovdu - Son Dakika
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