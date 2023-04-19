Jorge Jesusu'un, Başakşehir maçı öncesi futbolculardan tek bir isteği var - Son Dakika
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Jorge Jesusu'un, Başakşehir maçı öncesi futbolculardan tek bir isteği var

19.04.2023 15:09
Jorge Jesusu'un, Başakşehir maçı öncesi futbolculardan tek bir isteği var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi takıma motivasyon konuşması gerçekleştirdi. Futbolcularına her maçın final niteliğinde olduğunu dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Eksiklerimiz var ama şartlar ne olursa olsun mazeret bulmadan kazanarak yola devam etmemiz şart." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasını kazarak farkı 6 puanda tutmak istiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus takıma motivasyon konuşması yaptı.

"MAZERET BULMADAN YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ ŞART"

Jorge Jesus futbolcularına yaptığı konuşmada, "Artık her maçımız final. Başakşehir karşısında zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Eksiklerimiz var ama şartlar ne olursa olsun mazeret bulmadan kazanarak yola devam etmemiz şart. Başakşehir karşısında alacağımız galibiyet, moral anlamında da bize büyük avantaj sağlayacak. Kazanalım ve önümüze bakmaya devam edelim." dedi.

HEDEF PUAN FARKINI 6'DA TUTMAK

Fenerbahçe sezonun ilk maçında Başakşehir karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'i yenmesi durumunda zirve yarışında lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirecek.

Takımı etrafına toplayan Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi futbolcularına tek şart koştu
Takımı etrafına toplayan Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi futbolcularına tek şart koştu
Takımı etrafına toplayan Jorge Jesus, Başakşehir maçı öncesi futbolcularına tek şart koştu
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Son Dakika Spor Jorge Jesusu'un, Başakşehir maçı öncesi futbolculardan tek bir isteği var - Son Dakika


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