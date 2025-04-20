Jose Mourinho'dan Kayserispor maçında 2 değişiklik - Son Dakika
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Jose Mourinho'dan Kayserispor maçında 2 değişiklik

Jose Mourinho\'dan Kayserispor maçında 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Sivasspor maçı 11'ine göre Kayserispor müsabakasına 2 değişiklikle çıktı.

20.04.2025 19:26
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Sivasspor maçı 11'ine göre Kayserispor müsabakasına 2 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Sivasspor maçı 11'ine göre bu maçta 2 değişikliğe gitti. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine Diego Carlos'a, forvette ise Edin Dzeko'nun yerine Youssef En-Nesyri'ye görev verdi.

Diego Carlos 75 gün sonra sahada

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Carlos, yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kaldı. Carlos, tedavisinin ardından geçtiğimiz haftalarda çalışmalara başlarken, teknik heyet kararıyla Kayserispor maçında 11'de başladı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında süre alırken, Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık yaşadı. 32 yaşındaki defans, 75 gün sonra sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; " Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Milan Skriniar, Mert Müldür, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri" 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı Rodrigo Becao'nun tedavisi sürüyor. Tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle hastanede yatan Mert Hakan Yandaş, hafif sakatlığı bulunan Sofyan Amrabat'ın dışında, bireysel çalışmalara Jayden Oosterwolde ve Alexander Djiku ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Şehit çocukları seremoniye çıktı

Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesi öncesi yapılan seremonide anlamlı organizasyona imza atıldı. Asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı açılırken, reklam panolarında 'Atamızdan çocuklara en güzel bayram! 23 Nisan kutlu olsun' yazıları yer aldı.

Werner Lorant anıldı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü olan Werner Lorant'ın 76 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle seremonide 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından tribünlerden alkışlar yükseldi. Alman teknik adam Ocak 2002 - Aralık 2002 tarihleri arasında sarı-lacivertlileri çalıştırdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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