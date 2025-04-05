Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası 3 isme neşteri vurdu - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası 3 isme neşteri vurdu

Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası 3 isme neşteri vurdu

Tecrübeli teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisinin ardından Trabzonspor maçı için kadroda değişikliklere gidiyor. İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'yü yedek kulübesine çekecek olan Mourinho, kalede Hırvat kaleci Livakovic, stoperde Mert Müldür ve forvette ise Edin Dzeko'ya görev verecek.

05.04.2025 11:54
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray mağlubiyetinin ardından takıma neşteri vurmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının, Trabzonspor maçında 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

NEŞTERİ VURDU

Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisinin sorumlusu olarak gördüğü isim- lere neşteri vurmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, yarınki kritik Trabzonspor maçında 3 oyuncuyu yedek kulübesine çekecek. İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'ye ilk 11 yolu kapandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Jose Mourinho, Trabzonspor maçında İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'ye ilk 11'de şans vermeyecek. Mourinho kalede Hırvat kaleci Livakovic, stoperde Mert Müldür ve forvette ise Edin Dzeko'ya görev verecek. Jose Mourinho, olaylı Galatasaray derbisinde hakeme hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fred'in de Trabzonspor maçında oynamama ihtimaline karşılık Dusan Tadic'i hazırlıyor.

Savunmada Mert Müldür-Skriniar-Yusuf Akçiçek üçlüsü görev yapacak. Orta saha merkezde Amrabat-Szymanski ikilisi oynayacak, kanatlarda ise Oğuz Aydın ile Kostic yer alacak. Tadic 10 numarada forma giyerken, forvette de Dzeko-En Nesyri ikilisi gol arayacak.

İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Jose Mourinho, Trabzonspor, Mert Müldür, Galatasaray, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası 3 isme neşteri vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Menteş:
    Morinho önce kendine çekidüzen versin 36 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ÖNEMLİ OLAN MORİNHO YA KİM NEŞTER VURACAK. BİR DÜNYA TRANSFER YAPTIRIP KULUBÜN İÇİNDEN GEÇTİ. AVRUPA DA YOK TÜRKİYE KUPASINDA YOK LİG'DE İLK 5 TAKIMA GALİBİYET YOK. BAŞARİSIZLIK ABİDESİ. HAKARET CAR EGO VAR REZİLLİKLER DE HEP BAŞ ROLDE. YERİNDE BİR TÜRK T.DİREKTÖR OLSA SEZONUN 2.YARISINI GÖREMEZDİ. 24 1 Yanıtla
  • H. Bay.:
    egribayir iyi kaleci penaltıdan köşeyi de bildi kenara alınması iyi olmamis 9 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZORTINYO YA OKAN BURUK VURUYOR ZATEN DE ANLAYAN YOK, HANI TALASCA BÜYÜK FUTBOLCUYDU, FLORYANIN KALBİNDEN ALMISTINIZ 10 0 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    eğer Trabzonspor kabul ederse onların yerine Galatasaray oynasın 3puan direk Trabzonspor hanesine yazdıralım ?????? 3 0 Yanıtla
  • Aykut Karabaş:
    Çağlar olmasaydı maç tarihi farka gidecekti neyin kafasını yaşıyor bu adam 2 0 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    yeni mi gormus 1 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    ben tahmin ettim 3 de beş kuruş etmiyor talisca resmen ellerinde patladi 0 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Deplasmanda anlarım kontrollü oyunu tercih etmesini ya sen kendi saha seyircin önündesin bu kadar korkak oynar mı fenerbahçe maçtan önce maşallah mangalda kül bırakmayanlar maç sonu ortada yoklar ortada kalan sizlere İnanıp güvenip gelen taraftarlar. Savunulacak bir yeriniz kalmadı artık yeter hayatınızda ilk defa doğru bir şey yapın ve derhal istifa edip gidin. 0 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    moriyonyo defol git yeter 0 0 Yanıtla
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