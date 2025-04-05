Jose Mourinho Galatasaray maçı sonrası 3 isme neşteri vurdu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray mağlubiyetinin ardından takıma neşteri vurmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının, Trabzonspor maçında 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

NEŞTERİ VURDU

Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisinin sorumlusu olarak gördüğü isim- lere neşteri vurmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, yarınki kritik Trabzonspor maçında 3 oyuncuyu yedek kulübesine çekecek. İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'ye ilk 11 yolu kapandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Jose Mourinho, Trabzonspor maçında İrfan Can Eğribayat, Talisca ve Çağlar Söyüncü'ye ilk 11'de şans vermeyecek. Mourinho kalede Hırvat kaleci Livakovic, stoperde Mert Müldür ve forvette ise Edin Dzeko'ya görev verecek. Jose Mourinho, olaylı Galatasaray derbisinde hakeme hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fred'in de Trabzonspor maçında oynamama ihtimaline karşılık Dusan Tadic'i hazırlıyor.

Savunmada Mert Müldür-Skriniar-Yusuf Akçiçek üçlüsü görev yapacak. Orta saha merkezde Amrabat-Szymanski ikilisi oynayacak, kanatlarda ise Oğuz Aydın ile Kostic yer alacak. Tadic 10 numarada forma giyerken, forvette de Dzeko-En Nesyri ikilisi gol arayacak.