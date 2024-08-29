Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı - Son Dakika
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Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı

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Son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Joshua King, Fransa temsilcisi Toulouse takımına transfer oldu. 32 yaşındaki Norveçli hücum oyuncusu, daha önce Premier Lig'de Everton ve Bournemouth gibi takımlarda forma giymişti.

29.08.2024 16:28  Güncelleme: 16:45
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve boşta olan Joshua King'in yeni adresi belli oldu. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Fransa Lig 1 ekibi Toulouse'a transfer oldu.

Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı

Norveçli hücum oyuncusu, Premier Lig'de Everton, Bournemouth gibi takımlarda forma giyerken, Premier Lig'de çıktığı 204 maçta 53 gol 17 asistlik katkı verdi.

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe ile 54 maça çıkıp 2370 dakika süre alan Joshua King 12 gol, 7 asistlik skor katkısı veren King, kariyeri boyunca çıktığı 419 maçta 89 gol 50 asistlik performans sergiledi.

Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı

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Son Dakika Spor Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram Yavuz: Ne yapsın garibim. Galatasaray'ın 24.cü Süper Lig Şampiyonluğunu görünce daha fazla dayanamadı. 5 7 Yanıtla
  • karaca yusuf: balon topçu 4 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı - Son Dakika
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