17 ilin sporcularının katılımıyla Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakaları Elazığ'da düzenlenecek.

Okul Sporları Yıldızlar judo Grup Müsabakaları, 17 ilin katılımıyla 19- 20 Şubat tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada; "Okul Sporları Yıldızlar Grup Müsabakaları ilimizde oynanmaya yarın başlayacak. 2022 yılı içerisinde faaliyet takvimine göre ilimiz birçok bu tür organizasyona ev sahipliği yapacak. Bizlerde yapılan müsabakalarla kalmayarak daha da büyük Türkiye şampiyonalarının ilimizde gerçekleşmesi için çalışıyoruz. İlimizde gerçekleştirilecek olan Grup Müsabakalarında, şehrimizi temsil edecek olan takımlarımız ve Okul İdarecilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ