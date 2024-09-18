Jurecka: Zorlu Maçta Kazanmak İstiyoruz - Son Dakika
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Jurecka: Zorlu Maçta Kazanmak İstiyoruz

Jurecka: Zorlu Maçta Kazanmak İstiyoruz

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Jurecka, Samsunspor maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

18.09.2024 16:18
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Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz hafta renklerine bağladığı hücum oyuncusu Vaclav Jurecka, Samsunspor müsabakası hakkında konuştu. Jurecka, "Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp, hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, 22 Eylül Pazar günü saat 17.00'da Samsunspor'u ağırlayacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz hafta renklerine bağladığı Çekyalı forveti Vaclav Jurecka, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın zorluğuna dikkat çeken Jurecka, maçın Karadeniz derbisi olarak adlandırıldığını ve kendisi için de derbilerin özel olduğunu belirtti. Başarılı futbolcu, "Önümüzde çok önemli bir maç var. Galatasaray'a karşı kaybettik ve evimizde oynuyoruz. Taraftarlarımıza Galatasaray maçının telafisi olarak bir hediye vermek istiyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp, hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir. Çekya'da da aynı şekildeydi. Her derbide gol atmak isterim. Takım arkadaşlarımla kimyamı daha çok artırmam gerekiyor. Ondan sonra çok daha iyi olacağına ve gollerin geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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