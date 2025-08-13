K2\'de Türk Bayrağını Dalgalandıran İlk Kadın Dağcı

Dünyanın en zor varılan zirveleri arasında ilk sırada yer alan K2 dağına tırmanış yapan Denizlili dağcı Gülnur Tumbat, zorlu zirveye tırmanarak Türk bayrağını dalgalandıran ilk Türk kadın dağcı oldu.

Pakistan ve Çin arasında yer alan K2 Dağı, Everest'in ardından 8 bin 611 metre yükseklikle dünyanın en yüksek 2. Dağı konumunda yer alıyor. K2 Dağı 8 bin metreden yüksek 14 dağ arasında zirvesine en zor varılan olarak biliniyor. Dağın aşırı dik oluşu, düşen kaya parçaları ve çığ çökmeleri nedeniyle en zor tırmanılan zirve olarak kabul ediliyor. Dağcılar için zorluk seviyesi nedeniyle dikkat çeken K2 Dağına Amerika Birleşik Devletlerinde profesör olarak görev Denizlili Dağcı Gülnur Tumbat, tırmanış gerçekleştirdi. Daha önce 7 Kıta 7 Zirve projesinin tamamlayarak adından söz ettiren Tumbat, K2 Dağına tırmanmayı başardı. Gülnur Tumbat K2 Dağının zirvesinde Türk bayrağını dalgalandıran ilk Türk kadın dağcı unvanına sahip oldu. - DENİZLİ