Kaan Efe Kaya Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Kaan Efe Kaya Avrupa Şampiyonu

Kaan Efe Kaya Avrupa Şampiyonu
19.07.2025 14:40
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Kaan Efe Kaya, Polonya'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı sporcusu Kaan Efe Kaya, altın madalya kazandı.

TSSF Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, Polonya'nın Olsztyn şehrinde 17-20 Haziran'da gerçekleştirilen 2025 CMAS Paletli Yüzme Havuz Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gün yarışlarında erkeklerde altın madalya kazandı. Milli sporcu Kaan Efe Kaya, 400 m çift palet final yarışında güçlü rakiplerine karşı üstün bir performans sergiledi ve yarışmayı en yakın rakibinden yaklaşık 2 saniye önce tamamladı. Yarışmayı 3 dakika 27 saniye 12 salisede bitiren Kaya, bu derecesiyle Avrupa şampiyonluğu başarısını elde etti. Ödül töreninde İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağını göndere çektiren Kaan Efe Kaya daha sonra altın madalyasını aldı.

Milli sporcular, yeni madalyalar için palet vuracaklar

TSSF Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı, şampiyonanın ilk gününde yine erkekler kategorisinde bronz madalya kazanmıştı. Milli sporcu Derin Toparlak, bin 500 m su üstü disiplinini 12 dk. 46 sn. 52 sl.de tamamlayarak Avrupa üçüncüsü olmuştu. Milliler, kadın ve erkek kategorilerinde su üstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak disiplinlerinde yapılan ve yarın sona erecek şampiyonluk müsabakalarında yeni madalyalar için palet vuracaklar. Çanakkale GSİM Güzelyalı Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde yoğun bir antrenman programıyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı kadınlarda Feyza Sarıhan, Adasu Ramazanoğlu, Ece Ayça Karabulut, Hayat Çalışkan, Melek Ecrin Belen, Ilgın Atasoy ve Irmak Ertemel, erkeklerde Derin Toparlak, Kaan Efe Kaya, Ömer Faruk Saydam, Derin Atman, Berk Yavuzaslan, Yağız Çaldaştan, Ege Şükür ve Arda Karacabay'dan oluşuyor. Reşit Çevir, Ömer Miraç Uslu, Devrim Daymaz ve Halil İbrahim Bişkin'in antrenörlüğünü yaptığı milli kakım kafilesinde Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Ahmet Uslu da yer alıyor.

Kadir Sağlam: "Avrupa şampiyonluğu heyecanımız bugün ve yarın da devam edecek"

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, millilerin bronz madalyanın ardından Avrupa şampiyonluğu başarısıyla müsabakalara devam ettiğini belirterek, "Avrupa şampiyonluğu heyecanımız bugün ve yarın da devam edecek. Ülkemizi temsil eden milli takımımızdan birbirinden güzel başarı haberleri alıyoruz. Her bir sporcusu çok değerli olan milli takımımızın altın madalya alan sporcusu Kaan Efe Kaya ve bronz madalya sahibi Derin Toparlak'ı alkışlıyor ve tebrik ediyoruz. Ülkemize milli bir sevinç yaşattılar. Bugün ve yarın devam eden mücadelelerde sporcularımıza başarılar diliyorum. Ülkemizi gururlandıran milli başarılarımızın inşasında her daim sualtı camiamızın yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kaan Efe Kaya Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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