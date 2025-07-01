Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 59 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar 4 farklı sınıfta gerçekleşti. Yarışlar sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:
Optimist Genel:
1. Ahmet Arel Barut
2. Boran Öden
3. Ateş Ali Bakır
Optimist Junior:
1. Lila Atalay
2. Rüzgar Uzel
3. Ali Dindar
Optimist Kızlar:
1. Lila Atalay
2. Duru Ateş
3. Janset Tugan
Optimist Junior Kızlar:
1. Lila Atalay
2. Duru Ateş
3. Janset Tugan
ILCA 4:
1. Hayrettin Eren Çakır
2. Deniz Gümüş
3. Mercan Deniz Zayim
ILCA 6:
1. Kutsal Güneş Kurnaz
2. Naz Defne Genç
3. Utku Aksoy
Bambinos Genel Klasman:
1. Can Yaman Oktay
2. Tunahan Naci Piker
3. Alparslan Hazan
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