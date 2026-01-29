''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' sorusuna Serdal Adalı'dan net cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' sorusuna Serdal Adalı'dan net cevap

\'\'Kaç transfer daha yapacaksınız?\'\' sorusuna Serdal Adalı\'dan net cevap
29.01.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair konuştu. Transfer konusuna değinen Serdal Adalı, ''Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

KALAN 8 GÜNDE KAÇ TRANSFER YAPACAKSINIZ?

''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Serdal Adalı, "Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in kurduğu ekiple transfer çalışması yapıldı. Her bölge için 2-3 alternatifli liste çıkarıldı. Telefona günde 300 futbolcu bilgisi geliyor, böyle transfer yapmıyoruz arkadaşlar. Gecikmeler, aksilikler oldu. Örnek olarak yaz sezonunda bir teklif gelseydi, futbolcumuz için yüksek para istemeyecektim ama ben de onun yerine adam alacağım. 20 Milyon €'luk oyuncuya, 30 Milyon € isteniyor. Buna karar vereceğiz. Şuradan kalktıktan sonra akşam 20:00'e kadar her oyuncunun transferini bitiririm ama mali olarak bakmak lazım. Kaos olacak diye sokağa para atmam. İki futbol takımı maaşı ödüyoruz. Gecikiyor ama Beşiktaş'ın tek kuruşunu heba etmem. Pahalıya oyuncu da alacağız, fazla da vereceğiz ama bilin ki, o futbolcuyu daha sonra sattığımızda daha fazla gelir elde edeceğiz. Yaz transfer döneminde aldığımız oyunculardan zarar etmeyeceğimizi söyledim, etmeyeceğiz işte... Son sözleşmesini yapacak futbolcu almayacağım. Bir gecikme oldu, bunu da değerlendiriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra masaya yatıracağız." dedi.

"MİNİMUM 4 TRANSFER OLACAK"

Sözlerine devam eden Serdal Adalı, Yasin Özcan dışında 4 transferin daha yapılacağını belirterek, "Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil.'' ifadelerini kullandı.

''KALECİ TRANSFERİ YAPACAĞIZ''

Merakla beklenen kaleci transferine de değinen Adalı, "Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci.'' yorumunda bulundu.

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' sorusuna Serdal Adalı'dan net cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

17:39
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
17:13
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
Umutları elinden alınan kız çocukları: Haberi duyunda çaresizce gözyaşlarına boğuldular
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:41
Rakam inanılmaz Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 18:00:36. #7.11#
SON DAKİKA: ''Kaç transfer daha yapacaksınız?'' sorusuna Serdal Adalı'dan net cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.