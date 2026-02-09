Kadıköy\'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yıllarca unutulmayacak bir fair-play örneği yaşandı. Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını görerek rakip kaleye hücum etmedi.
Oğulcan Ülgün'ün bu fair-play hareketi sonrası Fenerbahçe tribünleri, deneyimli oyuncu Oğulcan Ülgün'ü ayakta alkışladı.
