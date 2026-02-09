Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı - Son Dakika
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

Kadıköy\'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
09.02.2026 20:49  Güncelleme: 20:53
Kadıköy\'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını görünce pozisyonu devam ettirmeyerek, topu rakibine bıraktı. Bu hareketi sonrası tüm stadyumu Oğulcan'ı centilmenliği nedeniyle ayakta alkışladı.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

OĞULCAN ÜLGÜN'DEN FAIR-PLAY ÖRNEĞİ

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında yıllarca unutulmayacak bir fair-play örneği yaşandı. Gençlerbirliği'nde forma giyen orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını görerek rakip kaleye hücum etmedi.

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

TARAFTARLAR AYAKTA ALKIŞLADI

Oğulcan Ülgün'ün bu fair-play hareketi sonrası Fenerbahçe tribünleri, deneyimli oyuncu Oğulcan Ülgün'ü ayakta alkışladı.

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

    Yorumlar (5)

  • Behzat Behzat:
    helal olsun. 20 4 Yanıtla
  • DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    Vay be ne hareket, ilk defa oldu heralde 5 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    adamsın oğulcan kardeşim sahtekarlara inat 5 1 Yanıtla
  • osman biçer osman biçer:
    fenerlilere ders vermek istemiş çocuk nerden baksan kral hareket 1 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Ülkeyi kurtardı bu hareketiyle ! 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
