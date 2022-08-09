Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

Kadıköy 'de dün akşam oynanan Fenerbahçe - HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar bir mekanda oturarak alkol almaya başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, taraftarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi - Son Dakika

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