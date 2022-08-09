Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi

09.08.2022 20:07

Süper Lig'in ilk haftasındaki Ümraniyespor maçı öncesinde alkol alıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Fenerbahçeli taraftar hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe - HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar bir mekanda oturarak alkol almaya başladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, taraftarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Söz konusu kişiler hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLECEK

Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi - Son Dakika
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