Kadıköy'de sprint triatlon heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Kadıköy'de sprint triatlon heyecanı yaşandı

Kadıköy\'de sprint triatlon heyecanı yaşandı
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Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kadıköy Sprint Triatlonu'nda yaklaşık 500 sporcu, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında kıyasıya mücadele etti. Dayanıklılık sporlarının en zorlu branşlarından biri olarak kabul edilen triatlonda sporcular, ilk olarak açık denizde 750 metre yüzdü. Ardından Çetin Emeç Bulvarı'nda düzenlenen 20 kilometrelik bisiklet parkurunu tamamlayan yarışmacılar, 5 kilometrelik koşu etabıyla yarışı tamamladı. Dereceye giren sporculara ödülleri Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı tarafından verildi.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kadıköy Sprint Triatlonu'nda yaklaşık 500 sporcu, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında kıyasıya mücadele etti. Dayanıklılık sporlarının en zorlu branşlarından biri olarak kabul edilen triatlonda sporcular, ilk olarak açık denizde 750 metre yüzdü. Ardından Çetin Emeç Bulvarı'nda düzenlenen 20 kilometrelik bisiklet parkurunu tamamlayan yarışmacılar, 5 kilometrelik koşu etabıyla yarışı tamamladı. Dereceye giren sporculara ödülleri Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı tarafından verildi.

Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kadıköy Sprint Triatlonu, Caddebostan Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 sporcu, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan yarışta dereceye girmek için mücadele etti.

Sabah saat 09.00'da başlayan organizasyonun startını Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Emre Fırıncı ve Taylan Apaydın verdi.

Dayanıklılık sporlarının en zorlu branşlarından biri olarak kabul edilen triatlonda sporcular, ilk olarak açık denizde 750 metre yüzdü. Ardından Çetin Emeç Bulvarı'nda düzenlenen 20 kilometrelik bisiklet parkurunu tamamlayan yarışmacılar, 5 kilometrelik koşu etabıyla yarışı tamamladı.

BİREYSEL VE TAKIM KATEGORİLERİNDE YARIŞTILAR

Kadıköy Sprint Triatlonu'nda 16 yaş ve üzerindeki bireysel sporcuların yanı sıra, kadın, erkek ve karma olmak üzere üç kişiden oluşan takımlar da mücadele etti. Organizasyonda genel klasmanın yanı sıra yaş gruplarında da derece yarışları gerçekleştirildi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Kadıköy Sprint Triatlonu genel klasmanında kadınlarda Beren Urhan birinci, Tuba Selçuk ikinci, Didem Yiğit ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Emir Aracı birincilik kürsüsüne çıkarken, İsmail Efe Tavukçuoğlu ikinci, Ege Berk Keskin ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı takdim etti.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Mesut Kösedağı, Çetin Emeç, Türkiye, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy'de sprint triatlon heyecanı yaşandı - Son Dakika

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