Kadıköy'deki derbide iki ezeli rakibin kadro değerleri toplamı lira bazında 31 milyarı buldu - Son Dakika
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Kadıköy'deki derbide iki ezeli rakibin kadro değerleri toplamı lira bazında 31 milyarı buldu

Kadıköy\'deki derbide iki ezeli rakibin kadro değerleri toplamı lira bazında 31 milyarı buldu
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında sezonun ilk derbisi oynanacak. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe'nin kadro değeri 293 milyon euro ile ligin en değerli ikinci kadrosu olurken, Beşiktaş 264 milyon euro ile üçüncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide iki ezeli rakibin kadro değerleri toplamı 31 milyar lira.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında sezonun ilk derbisi oynanacak. İki ekibin kadrolarına bakıldığında Fenerbahçe'nin daha değerli olduğu görülüyor. Transfermarkt verilerine göre kadro değeri 293 milyon euro olan Fenerbahçe, bu alanda ligin en değerli ikinci kadrosuna sahip olurken, Beşiktaş ise 264 milyon euro değerle üçüncü sırada yer alıyor. İki İstanbul temsilcisinin toplam kadro değeri ise 557 milyon euro. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre lira karşılığı ise yaklaşık 31 milyar oldu.

Derbinin en değerli ismi Mason Greenwood

Kadrolara bakıldığında müsabakada görev almaları durumunda sahanın en değerli ismi, 55 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood olacak. Greenwood'un ardından Matteo Guendouzi'nin 27 milyon euro, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene'nin de 20'şer milyon euro değerleri var.

Beşiktaş'ta ise bu alanda ön plana çıkan isim 35 milyon euroluk piyasa değeriyle Sırp golcü Dusan Vlahovic. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Ernest Poku'nun da 25'er milyon euro değeri bulunuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadıköy'deki derbide iki ezeli rakibin kadro değerleri toplamı lira bazında 31 milyarı buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki derbide iki ezeli rakibin kadro değerleri toplamı lira bazında 31 milyarı buldu - Son Dakika
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