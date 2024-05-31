Kadın A Milli Takım, Azerbaycan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kadın A Milli Takım, Azerbaycan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Kadın A Milli Takım, Azerbaycan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarınki Azerbaycan maçı öncesi Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, oyuncu Busem Şeker ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Kıragası, Erzincan'da kampta olduklarını ve hazırlıkların yoğun bir şekilde geçtiğini belirtirken, Şeker ise takımın motivasyonunun üst düzeyde olduğunu ifade etti. Kadın A Milli Takım, Erzincan tarihindeki ilk milli maçta galibiyet alarak Play-Off hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.

31.05.2024 07:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yarınki Azerbaycan maçı öncesi Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu içerisinde bulunan basın toplantı odasında, oyuncu Busem Şeker ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

20 Mayıs 2024 tarihinden beri Erzincan'da kampta olduklarını ifade eden Kıragası, "Erzincan yüksek rakımlı bir yer. Bu sebeple oyuncularımızı hazır tutmak için buraya erkenden geldik. Oyuncularımız rakıma ve havaya ancak 4. gün sonunda alışabildi. Şimdi istediğimiz seviyeye ulaştık. Erzincan'da kaldığımız süre boyunca Valimiz olsun, Gençlik Spor İl Müdürümüz olsun, polisimiz, stat ve otel çalışanlarımız olsun bizlere son derece yakından bir ilgi ve alaka gösterdiler. Bir dediğimizi iki etmediler sağ olsunlar. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyoruz. Değer verildiğini görmek hepimizin yüzünde tebessüme neden oluyor." ifadelerini kullandı.

"20 Mayıs'tan beri yoğun bir çalışma içindeyiz"

Hazırlıkların çok yoğun bir şekilde geçtiğini ifade eden Kıragası, "Ligimizin 5 Mayıs'ta sona ermesinin ardından oyuncularımızı istediğimiz seviyeye ulaştırabilmek için yoğun bir program uyguladık. Oyuncularımıza kendi takım teknik direktörleriyle de konuşarak özel antrenman programları vermiştik. Erzincan'da geçen bu süre zarfında yaptığımız çalışmaların ardından tempoları güzel bir seviyeye geldi. Bugün son antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz. Artık yarın maç saatini bekleyeceğiz. Kuralar çekildiğinde kendimize bir yol haritası belirlemiştik. Şimdi bu yol haritasında Azerbaycan ile oynayacağımız bu iki karşılaşma çok kritik bir önem taşıyor. İsviçre mağlubiyeti ile başlasak da Macaristan'ı yenmek ve ardından oynayacağımız bu iki Azerbaycan mücadelesi; hayallerimiz doğrultusunda çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

"Erzincan tarihindeki ilk milli maçı kazanmak istiyoruz"

Play-Off oynamak istediklerinin altını çizen Kadın A Milli Takım Teknik Direktörümüz, "Bu hedef doğrultusunda da yarın bu güzel stadyumda, Erzincan halkıyla güç birliği yaparak mücadelemizle maçı kazanmak istiyoruz. Erzincan halkını yarın bu güzel stadyuma mutlaka bekliyoruz. Erzincan tarihindeki ilk resmi milli maçta bizleri yalnız bırakmasınlar. Alacağımız galibiyet sonrası hep birlikte güzel bir kutlama yapalım. Hepimiz heyecanla maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Buradan alacağımız galibiyetin moraliyle Bakü'ye gitmek ve oradan da galip dönmek istiyoruz. Sonrasında zaten Play-Off hedefimizi garantilemiş oluyoruz. Bu hedefe ulaştıktan sonrasında zaten diğer hedeflerimize adım adım gideceğiz inşallah." diye konuştu.

Busem Şeker: "Takımın motivasyonu üst düzeyde"

Busem Şeker de Erzincan'da çok güzel bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti. Ligin bu sezon çok çekişmeli ve yoğun geçtiğini belirten Busem, "Şampiyonluk bile son haftada belli oldu. Çok tempolu ve hırs dolu bir sezon geçirdik. Bu da bireysel olarak bizlerin performansını yukarı taşıdı. Şimdi 20 Mayıs'tan beri Erzincan'dayız ve çok çalışıyoruz. Çok emek harcıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Çok kaliteli bir takımız. Bireysel olarak her oyuncu gerçekten çok iyi. Mücadele gücümüz çok yüksek. Hocalarımızın verdiği taktiksel detayların üzerinde de çok çalışıyoruz. Teknik ekibimizle birlikte rakibi iyi analiz ettik. Azerbaycan karşısında Erzincan taraftarıyla bütünleşip güzel bir galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Milli Takım, Azerbaycan, Erzincan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın A Milli Takım, Azerbaycan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
00:58 Mersin ve Manisa’da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu
00:37 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
22:14 CHP’li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer “Şov yapıyorsun“ deyince tansiyon yükseldi CHP'li vekil kask takıp motokurye kıyafeti giydi, AK Partililer "Şov yapıyorsun" deyince tansiyon yükseldi
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 07:59:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın A Milli Takım, Azerbaycan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement