Kadın Bayrak Futbolu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kadın Bayrak Futbolu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Türkiye kadın milli bayrak futbol takımı, Avrupa Şampiyonası'nda başarı hedefliyor.

04.05.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altındaki bayrak (flag) futbolunda kadın milli takımına seçilen sporcular, milli takım formasıyla ilk defa katılacakları Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek istiyor.

En çok ortaya çıktığı ABD'de ilgi gören ve Amerikan futbolunun bir çeşidi olan bayrak futbolu, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye Ragbi Federasyonunun bünyesine katıldı.

Oyuncular arasında temasın sınırlı olduğu sporda, takımlar 5'er kişiden oluşuyor. Oyun, orta oyuncunun topu geriye atmasının ardından oyun kurucunun topu ileri doğru koşan bir oyuncuya atmasıyla başlayan mücadele, oyuncuların belinde bağlı olan bayrağın çekilmesi, top taşıyıcının saha dışına çıkması ve ileri pasın yere çarpmasıyla tamamlanıyor.

Bu spor, erkeklerin yanı sıra kadınlardan da ilgi görüyor. Milli takıma seçilen 12 kadın milli sporcu, gelecek ay Danimarka'da düzenlenecek özel bir turnuvada kendilerini sınayacak.

Paris'te 24-27 Eylül'de yapılacak Flag Futbol Avrupa Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımı, gelecek yıl da yapılacak dünya şampiyonasında da mücadele etmek istiyor.

Milli takımın en büyük hedefi ise Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda katılma hakkı elde etmek.

"Yüksek hedeflerimiz var"

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Selçuk Görgülü, AA muhabirine bayrak futbolunun uzun yıllardır üniversitelerde oynandığını söyledi.

Branşın hem yetişkin erkekler hem de 17 yaş altı kızlar ve erkekler olarak da faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Görgülü, "Eylül ayında Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa ülkemizi temsil edecek bir milli takım hazırlığı içerisindeyiz. Bu şampiyona bizim için çok önemli. 2026 yılında yapılacak dünya şampiyonasının ön elemesi olacak. Yüksek hedeflerimiz var." dedi.

Görgülü, takımın Avrupa Şampiyonası öncesinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak özel bir şampiyonada mücadele edeceğine değinerek, şöyle konuştu:

"Milli takımı orada test edeceğiz. Tecrübe kazanmak istiyoruz. Danimarka'da bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bu milli takımımızdaki 12 kişilik ekiple ilk önce Kopenhag'a, daha sonra Paris'teki Avrupa Şampiyonası için yolculuk yapacağız. Teknik ekibimizin yaptığı analizlere göre şu an oyuncu seviyemiz Avrupa'da ilk 5'in içerisinde yer alacak durumda. Biz kapasitemizi artırarak Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3 ülke arasında yer almak istiyoruz."

Görgülü, Türkiye için bu sporun yeni olduğunu ancak ABD, Meksika ve Avusturya gibi bu sporda çok iyi yerlerde olan ülkeler arasında yer almak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Los Angeles, Danimarka, Türkiye, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Bayrak Futbolu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:05:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Bayrak Futbolu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.