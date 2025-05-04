Kadın Bayrak Futbolu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altındaki bayrak (flag) futbolunda kadın milli takımına seçilen sporcular, milli takım formasıyla ilk defa katılacakları Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek istiyor.

En çok ortaya çıktığı ABD'de ilgi gören ve Amerikan futbolunun bir çeşidi olan bayrak futbolu, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye Ragbi Federasyonunun bünyesine katıldı.

Oyuncular arasında temasın sınırlı olduğu sporda, takımlar 5'er kişiden oluşuyor. Oyun, orta oyuncunun topu geriye atmasının ardından oyun kurucunun topu ileri doğru koşan bir oyuncuya atmasıyla başlayan mücadele, oyuncuların belinde bağlı olan bayrağın çekilmesi, top taşıyıcının saha dışına çıkması ve ileri pasın yere çarpmasıyla tamamlanıyor.

Bu spor, erkeklerin yanı sıra kadınlardan da ilgi görüyor. Milli takıma seçilen 12 kadın milli sporcu, gelecek ay Danimarka'da düzenlenecek özel bir turnuvada kendilerini sınayacak.

Paris'te 24-27 Eylül'de yapılacak Flag Futbol Avrupa Şampiyonası'na katılacak kadın milli takımı, gelecek yıl da yapılacak dünya şampiyonasında da mücadele etmek istiyor.

Milli takımın en büyük hedefi ise Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda katılma hakkı elde etmek.

"Yüksek hedeflerimiz var"

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Selçuk Görgülü, AA muhabirine bayrak futbolunun uzun yıllardır üniversitelerde oynandığını söyledi.

Branşın hem yetişkin erkekler hem de 17 yaş altı kızlar ve erkekler olarak da faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Görgülü, "Eylül ayında Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa ülkemizi temsil edecek bir milli takım hazırlığı içerisindeyiz. Bu şampiyona bizim için çok önemli. 2026 yılında yapılacak dünya şampiyonasının ön elemesi olacak. Yüksek hedeflerimiz var." dedi.

Görgülü, takımın Avrupa Şampiyonası öncesinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılacak özel bir şampiyonada mücadele edeceğine değinerek, şöyle konuştu:

"Milli takımı orada test edeceğiz. Tecrübe kazanmak istiyoruz. Danimarka'da bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bu milli takımımızdaki 12 kişilik ekiple ilk önce Kopenhag'a, daha sonra Paris'teki Avrupa Şampiyonası için yolculuk yapacağız. Teknik ekibimizin yaptığı analizlere göre şu an oyuncu seviyemiz Avrupa'da ilk 5'in içerisinde yer alacak durumda. Biz kapasitemizi artırarak Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3 ülke arasında yer almak istiyoruz."

Görgülü, Türkiye için bu sporun yeni olduğunu ancak ABD, Meksika ve Avusturya gibi bu sporda çok iyi yerlerde olan ülkeler arasında yer almak istediklerini sözlerine ekledi.