Kadın Futbol Ligi'nde 2. Hafta Maçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesi, 2 maç dışında tamamlandı.
Hakkarigücü- Karadeniz Ereğli Belediyespor müsabakası, konuk takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı.
Galatasaray ile Ünye Kadın Spor Kulübü arasındaki karşılaşma ise sarı-kırmızılı takımın, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesi sebebiyle 16 Ekim'e ertelendi.
Ligin 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Petrol Ofisi- Çekmeköy Bilgidoğa: 13-0
Bornova Hitabspor- Trabzonspor: 0-3
Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1
Beşiktaş United Payment-ALG Spor: 2-2
Fatih Vatanspor-Beylerbeyispor: 0-1
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