Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftası sona erdi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Ünye Kadın Spor Kulübü- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0
Hakkarigücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Fatih Vatanspor- Beşiktaş United Payment: 1-2
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Bornova Hitabspor: 7-2
Beylerbeyi- Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2
Son Dakika › Spor › Kadın Futbol Süper Ligi 12. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?