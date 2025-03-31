Kadın Milli Takım, Slovenya ile kritik maçlara hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Kadın Milli Takım, Slovenya ile kritik maçlara hazırlanıyor

Teknik direktör Kıragası, Slovenya ile oynanacak iki maçın grup sıralamasını belirleyeceğini vurguladı.

31.03.2025 12:16
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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya ile oynanacak 2 maçın gruptaki sıralamada belirleyici olacağını söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile 4 Nisan'da deplasmanda, 8 Nisan'da Sivas'ta oynanacak maçlar öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Futbol Takımı'nda, teknik direktör Necla Güngör Kıragası, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kıragası, Slovenya maçları öncesinde kampa başladıklarını belirterek, "Antrenmanlarımıza taktiksel olarak devam ediyoruz. Kadromuzun tamamlanmasını bekliyoruz. FIFA takvimiyle beraber yurt dışından gelecek 3 oyuncumuz daha var, onları bekliyoruz. Kamp güzel başladı ancak lig sonuna yaklaşmış olmamızdan dolayı oyuncularda yorgunluklar ve ufak tefek sakatlıklarla karşı karşıyayız. Geniş kadromuzdaki oyuncularımızın sakatlıklarının telafisi için çalışıyoruz. Sonrasında Slovenya karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Grupta alınan sonuçların oldukça karışık olduğunun da altını çizen Kıragası, şöyle konuştu:

"Grubumuzun bu kadar karışacağını biz de düşünmemiştik. Slovenya'nın İrlanda'ya 4 gol atması, İrlanda'nın bizi yenmesi, bizim de Yunanistan'ı yenmemizle grup çok karıştı. Sıralamayı belirleyecek maçlar, önümüzdeki karşılaşmalar olacak. Üst üste oynayacağımız iki Slovenya maçının temposu ve vereceğimiz taktiksel mücadele sıralamada belirleyici olacak unsurlar. Şu anda 5 oyuncumuzun hafif sakatlıkları var ama sağlık ekibimiz tam zamanlı çalışıp kızları en iyi şekilde bize teslim etmeye çalışacak. Önümüzdeki günlerde kadromuz netleşecek ve Slovenya'ya da o şekilde gideceğiz."

"Milli takım oyuncularımıza Avrupa'dan ciddi teklifler gelmeye başladı"

Kadın futbolunda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Necla Güngör Kıragası, son yıllarda büyük mesafe kat edildiğini vurguladı.

Geçmişteki profesyonellikle şu andaki durum arasında ciddi bir fark olduğunu belirten Kıragası, "Büyük kulüplerin kadın futboluna yatırım yapmasıyla şampiyonluk yarışını ciddi şekilde etkiledi. Şu anda Fenerbahçe ve FOMGET aynı puana sahip. Rekabetin yoğun olduğu günleri görüyoruz. Diğer takımlarımız da kendi sıralamalarını yükseltmek için yoğun uğraş peşindeler. Bu da yapılan yatırımın karşılığını gösteriyor. Bu durum bizim açımızdan olumlu. Yabancı oyuncu sayısının fazla olması, Türk kızlarının sayısının az olmasının dezavantajını yaşıyoruz ama onları da milli takım kamplarının süresini uzatarak bertaraf etmeye çalışıyoruz. Avrupa ve dünyaya bakınca gidecek yolumuzun çok olduğunu görüyoruz. Ama kendi ülkemiz içindeki gelişmeye de bakınca, çok ciddi bir yol kat ettik, bu da bize mutluluk veriyor." açıklamasını yaptı.

Milli takım forması giyen futbolcuların kendilerini gösterdiğini de sözlerine ekleyen Kıragası, şunları söyledi:

"UEFA Uluslar C Ligi'nden itibaren gösterdiğimiz bir performans var. Bu performansın karşılığında milli takım oyuncularımıza Avrupa'dan ciddi teklifler gelmeye başladı. Kızlarımız zaman zaman tercih edip şansını deniyor, zaman zaman da dil problemi yaşamamak adına Türkiye'de kalmak istiyorlar. Ama önümüzdeki yıllarda sayının daha da artacağını düşünüyorum."

Necla Güngör Kıragası, 8 Nisan'da Sivas'ta oynanacak Slovenya müsabakasında tribünlerin dolmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadın Milli Takım, Slovenya ile kritik maçlara hazırlanıyor - Son Dakika

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