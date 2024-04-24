Kadın taraftara sarılan İranlı kaleciye görülmemiş ceza - Son Dakika
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Kadın taraftara sarılan İranlı kaleciye görülmemiş ceza

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İran'da Esteghlal takımının kalecisi Hossein Hosseini, başörtüsü düşen bir kadın taraftara sarıldığı için sahadan çıkarıldı ve 3,800 sterlin para cezasına çarptırıldı. Hosseini, ulusal takımda 11 kez forma giymiş ve olaylar nedeniyle bir maçlık ceza aldı.

24.04.2024 15:58
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İranlı kaleci, başörtüsü takmayan bir kadın taraftara sarıldığı için güvenlik tarafından sahadan çıkarıldı ve para cezası aldı. Esteghlal takımının kalecisi Hossein Hosseini, 3,800 sterlinlik para cezasına çarptırıldı.

KADIN TARAFTARA SARILDI

Hosseini, güvenlik görevlilerine taraftara zarar vermediğini işaret ederek onlardan uzak durmalarını istedi ve kadına kısa süreliğine sarıldı. Ancak güvenlik görevlileri hemen araya girerek Hosseini'yi olay yerinden uzaklaştırdı. Bu sırada, tribündeki taraftarlar, Hosseini'nin uzaklaştırılmasına tepki göstererek güvenliğe çeşitli nesneler fırlattılar ve hem Hosseini'yi hem de taraftarı alkışladılar.

"UTANÇ VERİCİ"

Güvenlik görevlileri olay yerinde kalmaya devam ederken, seyirciler "utanç verici" sloganlar atmaya devam etti. Hosseini sahadan çıkarıldıktan sonra, takım arkadaşlarından birkaçı duruma müdahale etti ve biri taraftara formasını verdi. Taraftar, formayı havaya kaldırarak sevinçle stadyumun kadın taraftarların çoğunlukta olduğu bölgesine doğru koştu ve başörtüsünü yeniden taktı. Kalabalık, onu alkışlayarak yerine kadar uğurladı.

1 MAÇ MAÇ MEN CEZASI ALDI

Hosseini, ulusal takımda 11 kez forma giymiş ve olaylar nedeniyle 3,800 sterlin ceza aldı. Ayrıca, "profesyonellikten uzak" davranışları nedeniyle bir maçlık ceza aldı. İran yayın organı Khabar Varzeshi, Hosseini'nin "oyuncunun yasal görevlerinin ötesinde" hareket ettiğini belirtti.

Sterlin, İran, İnsan Hakları, Toplum, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın taraftara sarılan İranlı kaleciye görülmemiş ceza - Son Dakika

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