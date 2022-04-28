Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelece eden Bilecikspor şampiyonluğunu ilan etti - Son Dakika
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Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelece eden Bilecikspor şampiyonluğunu ilan etti

28.04.2022 12:51
Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelece eden Bilecikspor şampiyonluğunu ilan etti

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, ligin bitimine 2 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı, ligin bitimine 2 hafta kala grupta şampiyonluğunu ilan etti.

İstasyon Sentetik Saha'sından oynanan Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu 8'inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Bursa temsilcisi Kurşunlu Gençlik ve Spor'u 6-0 yenerek, ligin bitimine 2 hafta kala grupta şampiyonluğu ilan etti. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 10'uncu dakikasında Arife Dinar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 15'inci dakikasında Arife Dinar kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Maçın 17'inci dakikasında Canan Bakaç durumu 3-0'a getirdi. Maçın 35'inci dakikasında Özlem Aktaş takımının 4'üncü golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da atak futbolla başlayan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı 50'inci dakikada Canan Bakaç'ın golüyle 5-0 öne geçti. Maçın 70'inci dakikasında Sümeyra Kaya skoru belirleyen golü kaydetti. Bilecikspor maçı 6-0 kazanarak, ligde puanını 21'e çıkararak, 2 hafta kala grupta şampiyonluğu ilan etti. Bilecikspor ligin 9'uncu haftasını BAY geçerken, son hafta ise Panayırspor deplasmanına gidecek.

Bilecikspor Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ne yükselmek için lig bitiminde diğer gruptaki şampiyonlarla 2 tane Play-Off maçı oynayacak. Bu maçları kazanması halinde Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'ne yükselecek. - BİLECİK

Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelece eden Bilecikspor şampiyonluğunu ilan etti
Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelece eden Bilecikspor şampiyonluğunu ilan etti
Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelece eden Bilecikspor şampiyonluğunu ilan etti
Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelece eden Bilecikspor şampiyonluğunu ilan etti
Kadınlar 3. Ligi'nde mücadelece eden Bilecikspor şampiyonluğunu ilan etti

YORUMLAR
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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Bursa, Arife, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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