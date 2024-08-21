Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı

Spor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu fikstür çekimi yapıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetçi, TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe'nin açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinliğe TBF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. 13 takımın mücadele edeceği Kadın Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül'de başlayacak. Ligde ilk haftayı Nesibe Aydın, BAY geçecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Tarsus Spor - Galatasaray

Ormanspor - Zonguldak Spor Basket 67

Fenerbahçe - Botaş

Melikgazi Kayseri Basketbol - Bursa ANT Spor

Bodrum Basketbol - Beşiktaş

Emlak Konut - ÇBK Mersin - İSTANBUL