Kadınlar Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kadınlar Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray

Kadınlar Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe ve Galatasaray, 13 Ekim'de Kadınlar Futbol Ligi derbisinde karşılaşacak.

11.10.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TURKCELL Kadınlar Futbol Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk edecek. 13 Ekim Pazar günü saat 14.00'te oynanacak karşılaşma, FB TV ve GS TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 13 Ekim Pazar günü iki şampiyonluk adayının mücadelesine sahne olacak. Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 14.00'te karşı karşıya gelecek. Derbi, FB TV ve GS TV'den de canlı yayınlanacak.

5 haftada attıkları 24 gol ve yedikleri tek golle taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe Petrol Ofisi, bu derbi öncesinde sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Lige iddialı bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, taraftarlarının desteğini de arkasına alarak derbiden üç puanla ayrılmak istiyor.

Tarihte bir ilki başararak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi ise ligde altıncı haftaya iki maç eksik ile girerken namağlup unvanını koruyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla göz dolduran son şampiyon, derbiyi kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Gol kraliçeliğinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Roselord Borgella attıkları 5'er golle birinciliği paylaşırken, Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ebru Topçu'nun 4 golü bulunuyor.

Her iki takımın sahada göstereceği performans ve kazanma azmi, hafta sonu Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'ne heyecan katacak. Futbolseverler, bu tarihi rekabetin kadın futbolunda yarattığı atmosfere ekranları başında veya sahada ortak olacak.

Kaynak: DHA

Petrol Ofisi, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Pazar, Pazar, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:37:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.